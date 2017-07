EMMA MARRONE/ News: le vacanze ad Ibiza tra sensualità e romanticismo, foto (oggi, 7 luglio)

Emma Marrone

EMMA MARRONE, NEWS: PROSEGUONO LE CALDE VACANZE AD IBIZA, FOTO

Emma Marrone, come altri nostri vip nostrani, si trova ad Ibiza dove prosegue le sue vacanze all'insegna del sole e del divertimento. Solo qualche giorno fa la cantante aveva postato nel suo profilo Instagram uno scatto nel quale appariva decisamente divertita dopo una serata nei locali della movida spagnola. Ma dopo il divertimento, per lei è arrivato il momento del romanticismo in una calda serata: ecco dunque lo scatto (clicca qui per vederlo) nel quale appare di notte con le luci della città che le fanno da sfondo. Tanti i commenti dei fan a questa nuova immagine, soprattutto perché in molti si sono sentiti coinvolti nei pensieri della cantante anche durante la pausa dai suoi tanti impegni televisivi e musicali. Ma cosa sta davvero accadendo durante queste ferie spagnole?

La notizia della scelta di Ibiza, stessa località in cui si trova anche Stefano De Martino (a sua volta non lontano dall'ex moglie Belen Rodriguez), ha incuriosito i fan che qualche settimana avevano appreso la notizia di un possibile ritorno di fiamma per la coppia. Da allora non si è più saputo nulla e, al contrario, è arrivata qualche velata smentita da parte del ballerino di Amici. Eppure, questa location può solo essere considerata una casualità? Per ora tutto tace, ma siamo certi che le notizie non tarderanno ad arrivare per due degli indiscussi protagonisti di questo gossip estivo.

