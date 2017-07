Tiziano Ferro/ No Vacancy, il duetto con gli OneRepublic è servito! Ecco le prime note

Tiziano Ferro

TIZIANO FERRO E GLI ONEREPUBLIC IN NO VACANCY: IL NUOVO SINGOLO DISPONIBILE DAL 7 LUGLIO

Dopo il duetto con Carmen Consoli per la mitica "Il conforto" e il successo estivo "Lento/Veloce", Tiziano Ferro è pronto a lanciare il suo lavoro internazionale al fianco degli One Republic. La band americana e il cantautore di latina sono pronti a conquistare il mondo con la nuova No Vacancy, il singolo disponibile da oggi sia in radio che in streaming, e che sicuramente porterà Tiziano Ferro anche oltreoceano e non solo nei Paesi Latini dove è già una conclamata star. No Vacancy non solo regala nuovo ossigeno ai fan dopo i concerti italiani dei giorni scorsi, ma segna una vera e propria svolta nella carriera dell'interprete italiano.

Il brano è stato scritto da Ryan Tedder in persona e doveva essere destinato a Selena Gomez ma poi ha deciso di tenerlo per sé. Durante la registrazione in studio a Los Angeles, Tiziano Ferro ha deciso di scrivere una strofa in italiano che entrata a far parte del testo della nuova canzone e che adesso potete già sentire grazie alla pubblicazione (solo in piccola parte) sui social da parte dei diretti insteressati. Clicca qui per ascoltare le prime note di No Vacancy.

Lo stesso Tiziano Ferro ha commentato: "Ryan Tedder è uno dei miei autori preferiti, un vero pioniere [...] Tutto è nato dall’idea di un amico comune che ci ha presentati e in una settimana tutto è andato in porto con molta naturalezza. Collaborare con gli OneRepublic è un privilegio per me". Il brano è disponibile su Spotify e potete acquistarlo o ascoltarlo, cliccando qui.

© Riproduzione Riservata.