Riccardo Marcuzzo, Amici

Riccardo Riki Marcuzzo, Amici, la classifica Fimi lo premia e boccia Federica Carta e Thomas Bocchimpiani - Se in un primo momento arrivano tutti in crim alle classifiche dei dischi più venduti, qualche settimana dopo per gli ex di Amici inizia il rovinoso declino che solo i più abili e talentuosi riescono a gestire ed aggirare, sarà questo il caso di Federica Carta e Thomas Bocchimpiani? Mentre l'ascesa di Riccardo Marcuzzo "Riki" continua, gli altri iniziano a scendere perdendo posti su posti. L'ultima classifica Fimi parla chiaro e incorona ancora il giovane cantante come il re dell'estate e boccia i suoi due colleghi. Nella classifica Fimi – Music Charts/Gfk Retail and Technology della settimana che va dal 30 giugno al 6 luglio, Riki si tova ancora stabile al secondo posto con il suo Perdo le parole sorpassato solo da Gentleman di Gué Pequeno con Gentleman. Il podio si completa con Vasco Rossi reduce dal concerto evento al Modena Park e in tv.

Per trovare gli altri ragazzi di Amici 16 dobbiamo scorrere la classifica alla ricerca dei posti meno alti e, addirittura, dobbiamo uscire dalla top ten per trovare Ferica Carta e Thomas Bocchimpiani, due promesse della scorsa edizione. Mentre concerti ed eventi continuano e li vedono protagonisti tra migliaia di fan urlanti, la classifica li "boccia" piazzando all'undicesimo posto Federica Carta con il suo omonimo, primo, album, e alla 30esima posizione Thomas con il suo Oggi più che mai.

