J-AX CADE SUL PALCO / Video, concerto Roma: gli sfottò di Fedez e Rovazzi “Fancul* overboard!”

J-Ax cade sul palco

J-AX CADE SUL PALCO, VIDEO: IL CONCERTO A ROMA E L'INCIDENTE DEL RAPPER - J-Ax cade sul palco e nessuno se ne accorge... o quasi! Tutto ciò accadeva nel corso del concerto di ieri sera, sabato 8 luglio presso il Postepay Soundrock di Roma. Il rapper milanese si stava esibendo con l'amico e socio Fedez con il loro "Comunisti col Rolex Tour" e, da perfetto giocherellone, ha voluto salutare il suo pubblico facendo il suo ingresso sull'hoverboard, peccato perché che, per colpa di chissà cosa, il cantante rap ha perso l'equilibrio cadendo a terra. Quello che ha letteralmente fatto impazzire i fan, è stato il sangue freddo di Alessandro Aleotti (il vero nome di Ax) che, come un perfetto animale da palcoscenico, è entrato sul palco, è caduto con la faccia per terra e si è ricomposto nel giro di un paio di secondi senza mai smettere di cantare. Lo stesso rapper ha condiviso divertito il video tramite i suoi account social ufficiali facendo dell'ironia: "Notare che non smetto di cantare nemmeno un attimo. Senza perdere il tempo... Cadere come un pirla, premio sbloccato. Fancul* le overboard. Grazie Roma".



Divertito anche il commento di Rovazzi, nella scuderia di J-Ax e Fedez (soci in affari con l'etichetta discografica NewTopia che hanno creato alcuni anni fa) che, sempre attraverso i social network ha commentato divertito: "dai ma smettetela di copiare Morandi". Come ben sapete, il collega Gianni infatti, durante il concerto di Radio Italia Live in quel di Palermo, durante il corso dell'esibizione di "Volare" è letteralmente caduto dal palcoscenico facendo perdere le sue tracce per qualche istante. Il video condiviso in rete, è diventato virale dopo pochissimi minuti e, tra gli altri sfottò, anche Fedez ha voluto dire la sua prendendo in giro l'amico, socio e collega: "E' stato uno dei momenti più belli della mia vita". Curiosi di vedere il video? Bene, scopritelo a seguire!

© Riproduzione Riservata.