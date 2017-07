U2, CONCERTO ROMA / Il “Joshua Tree Tour” sbarca in Italia il 15 e 16 luglio, la scaletta

U2 in concerto a Roma

U2 IN CONCERTO A ROMA: DOPO LONDRA, BONO E COMPANY IN ITALIA, ECCO LA SCALETTA - Bono e company, arriveranno in Italia il prossimo weekend. Il 15 e 16 luglio, gli U2 sbarcheranno a Roma con il "Joshua Tree Tour". Dopo il debutto lo scorso maggio a Vancouver e le date americane, l'evento è arrivato in Europa per celebrare il progetto dell'87 ristampato per l'occasione con una versione "allargata" con al suo interno ben 4 CD. Gli U2, suonando al Twickenham Stadium hanno avuto il piacere di avere come spalla Noel Gallagher. Lo storico gruppo ha quindi suonato la scaletta di sempre, con una parte iniziale che ha introdotto lo spettacolo e alcuni grandi successi scritti prima del "The Joshua Tree". Il concerto poi, ha avuto un proseguimento con le canzoni dell'album e un finale con le hit più recenti. L'evento si è concluso con Noel Gallagher e la versione corale di "Don't look back in anger". “Londra, sei una città con una comunità formata da tremila linguaggi diversi, bisogna restare unici e trova il coraggio di rialzarsi", queste le parole di Bono che hanno commosso tutti i londinesi.



Il capolavoro della band compie 30 anni e non li dimostra! Durante il concerto a Londra, Bono ha avuto modo in più di una occasione di interagire con il pubblico con anche alcuni messaggi "personali" come il saluto a Paul McGuinness, storico ex manager della band, a cui è stato dedicato l'intero concerto. Arrivano poi anche gli auguri per la figlia di Bono, Eve con tanto di “Happy Birthday” interpretata da tutto lo stadio.



Ecco, di seguito, la scaletta che attende Roma.



Sunday Bloody Sunday

New Year's Day

Bad

Pride



Where The Streets Have No Name

I Still Haven't Found What I'm Looking For

With Or Without You

Bullet The Blue Sky

Running To Stand Still

Red Hill Mining Town

In God's Country

Trip Through Your Wires

One Tree Hill

Exit

Mothers Of The Disappeared



Miss Sarajevo

Beautiful Day

Elevation

Vertigo

Ultraviolet

One

The Little Things That Give You Away

Don't Look Back in Anger (con Noel Gallagher)



Così come riporta Rockol.it, il 7 luglio ci sarà un mini-concerto esclusivo per 50 pompieri. Per l'occasione verranno suonate solo 8 canzoni, eccole di seguito:



The Little Things That Give You Away

Where The Streets Have No Name/California (There Is No End To Love) (frammento)

I Still Haven’t Found What I’m Looking For

Red Hill Mining Town

Miss Sarajevo

Beautiful Day/Starman (frammento)

Mysterious Ways

Vertigo

