JUSTIN BIEBER / News: scoppia di nuovo l'amore con Selena Gomez? Troppe coincidenze e avvistamenti

Chi di voi non ha sognato, almeno una volta nella vita, un possibile ritorno di fiamma tra Justin Bieber e Selena Gomez? Le due star, dopo aver vissuto la relazione che più di chiunque altro ha fatto sognare l'intero mondo, hanno deciso di dirsi addio. Peccato però che, nel corso degli anni, la loro separazione non sia stata lontana da "critiche" e segnali importanti. Più e più volte si è parlato di un ritorno di fiamma per loro e c'è chi dice anche che la coppia non si sia mai realmente detta addio: dov'è la verità? Proviamo ad analizzare gli ultimi dettagli e le news fresche di giornata. Negli ultimi tempi, le coincidenze sembrano perfino troppe anche per i cuori più scettici: il riavvicinamento di Justin e Selena è davvero più vicino di quanto in realtà si possa pensare? Le casualità sembrano eccessive così come gli indizi ma i fan, cercano disperatamente di mantenere il controllo, nonostante la visibile gioia (talvolta forse immotivata). Justin Bieber, dopo un passato da "cattivo ragazzo", ha deciso da qualche tempo di mettere la testa al posto giusto e di trovare l'equilibrio spirituale che sta cercando per rimettere in piedi la sua vita nella maniera più opportuna. Durante questo cammino di rinascita, pare avere anche incontrato Selena Gomez, sua storica ex fidanzata.

TORNA L'AMORE CON SELENA GOMEZ?

La notizia è stata riportata dal sito "Hola!" e secondo il portale, i due cantanti sarebbero andati nella stessa giornata alla Oasis Church, chiesa cristiana a Los Angeles, in California. A questo punto, se ciò fosse vero, ci appare decisamente improbabile che non si siano almeno incrociati con un semplice sguardo. In molti, non pensano si tratti solo di una strana coincidenza e il gossip sta già spopolando in rete, tra un sito e un magazine di cronaca rosa. Justin Bieber attualmente si è preso una pausa dal lavoro e ne ha motivato la decisione su Instagram con un lungo messaggio: "Sono così grato per questo viaggio insieme a tutti voi… [...] Imparare e crescere non è sempre facile, ma sapere di non essere solo mi fa andare avanti. [...] Ho lasciato che l’amarezza, la gelosia e la paura dominassero la mia vita!!! Sono estremamente grato di aver avuto accanto negli scorsi anni persone mi hanno aiutato a costruire il mio carattere ricordandomi chi sono".

Justin e Selena però, non hanno proferito parola sul loro potenziale incontro, mettendo in "pausa" anche i loro profili social ufficiali. In molti pensano che il "cambio di rotta" di Justin Bieber contempli anche la volontà da parte della popstar di riconquistare il cuore dell'amata: sarà così? Alcuni estimatori più "lucidi" parlano di ritrovata amicizia dopo un sentimento tanto forte che li ha tenuti legati per qualche tempo, dov'è la verità? Occhi tutti puntati sulla coppia... nella speranza di un ritorno ufficiale!

