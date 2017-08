Balla con Me/ Video, Riki Marcuzzo e Andreas Muller insieme a Ella Ayalon: arriva un focoso bacio...

Riccardo Marcuzzo

Si chiama "Balla con me" il nuovo singolo di Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, il cui video è appena uscito su Youtube. Fan in delirio già da ieri quanto il cantante, secondo classificato ad Amici 16, su Facebook ha annunciato: "Sono consapevole che questo che arriva sarà un periodo determinante. Sono tornato a casa dopo le vacanze e c'è il nostro secondo disco da fare. Questo progetto è già nella mia testa e mi piace da morire, so come potrà essere e per questo sento tanta responsabilità. Intanto il video esce domani alle 9 di mattina. Tutti tranquilli, sereni, guardatelo bene e con calma". E stamattina, in centinaia di migliaia, si sono riversati su Youtube per guardarlo. Nel video in questione ci sono molte sorprese: la prima è la presenza di Andreas Muller, il ballerino e suo amici che per un soffio gli ha scippato la vittoria ad Amici 16.

"BALLA CON ME" DI RIKI: MOLTE SORPRESE NEL NUOVO VIDEO

ANDREAS, ELLA, RICCARDO E UN BACIO FOCOSO...

Andreas e Riki ballano insieme e si divertono nel video, nel quale però spunta una terza presenza. Lei è Ella Ayalon, una giovanissima e bellissima modella dai lunghi capelli biondi che compare in tutto il video con Riki e Andreas. Ma ecco la terza sorpresa: nel video di "Balla con me" arriva un bacio appassionato; tra chi? Tra Ella e... Riccardo! Un bacio che sul web ha scatenato già tanti commenti, tra cui anche quelli delle fan più gelose del cantante. Dopo sole poche ore dalla pubblicazione del video di "Balla con me" ecco però arrivare i primi riscontri del pubblico, che è proprio Riccardo sulla sua pagina Facebook a numerizzare: "Più di 352 mila visualizzazioni in pochissime ore - Primo TT italia ???? su Twitter - 21º posto in tendenza su YT dopo 3 ore - 53 mila like al video . Questi sono solo alcuni numeri di #BallaConMe, grazie a tutti!".

