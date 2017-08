EMMA MARRONE / News: la cantautrice si gode il relax con Giuliano Sangiorgi e lavora al nuovo CD

Emma Marrone, News

Dopo la traumatizzante esperienza in quel di Ibiza, dove Emma Marrone è stata narcotizzata e derubata in vacanza insieme alle amiche, la cantautrice salentina si è ritagliata del sano relax direttamente in Salento. Reduce da numerosi impegni televisivi, la vincitrice di Amici 9 è sbarcata nella sua meravigliosa terra per passare dei momenti di serenità al fianco degli amici di sempre e tra questi, non poteva mancare Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro. Dopo avere duettato nuovamente con Franco Battiato in quel di Vulci, l'artista ha avuto anche il piacere di salire sul palcoscenico per raccogliere fondi in favore dei bambini siriani e così, senza pensarci due volte ha accettato immediatamente l'invito di Daniele Silvestri (colui che ha organizzato l'evento). Nel frattempo, la cantante di Aradeo non perde di vista i suoi personali progetti e lavora tanto al suo nuovo album. L'estate infatti, non ha fermato Emma che spesso e volentieri si chiude in sala d'incisione per registrare le nuove tracce che comporranno il suo prossimo CD di inediti.

EMMA MARRONE, NEWS 11 AGOSTO

ANIMA E CUORE PER IL PROSSIMO CD

Questa nuova produzione per la salentina, sarà sicuramente un altro passo in avanti per la sua carriera. Emma infatti, da semplice interprete, con il corso degli anni si è trasformata anche in autrice, musicista e produttrice. Ecco perché, siamo più che certi che questo nuovo lavoro, avrà la sua importa a 360 gradi. Ed intanto, per quanto riguarda la sua parentesi privata, ciò di cui ha bisogno la Marrone è sempre al suo fianco: famiglia e amici. Naturalmente non dimentichiamoci anche del dolcissimo Gaetano, l'amato cane che spesso vive in Salento con i suoi genitori ma di cui è pazzamente innamorata. La Brown proprio ultimamente è stata anche beccata dalle fan a Porto Cesareo e non si è assolutamente tirata indietro di fronte la loro richiesta di qualche selfie, due chiacchiere e degli autografi. Le fotografie con le fan sono successivamente state condivise anche su Instagram dalle estimatrici (questo social è senza ombra di dubbio anche il preferito di Emma).

A questo punto, le fan non vedono l'ora di poter sentire il nuovo progetto musicale di Emma che senza ombra di dubbio rappresenterà in pieno la svolta artistica della cantautrice salentina che da sempre, ha offerto dei preziosi insegnamenti agli allievi di Amici, uno tra tutti? Avere pieno rispetto per il palcoscenico. Dai tempi di Moreno, passando poi per Briga, Elodie e Mike Bird, la salentina ha sempre avuto modo di insegnare ai ragazzi a gestire la musica di pancia avendone però un rispetto decisamente sacro.

