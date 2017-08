BATTITI LIVE 2017, TARANTO / Cantanti e ospiti della penultima tappa

Battiti Live, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci

TARANTO, LA PENULTIMA TAPPA DEL CONCERTO

Cala il sipario sulla quindicesima edizione del Radionorba Battiti Live: il gran finale è atteso per domenica alle 21 circa a Taranto, forti del successo delle prime quattro tappe di Bari, Nardò, Andria e Melfi. L'ultimo approdo del Battiti nel capoluogo ionico risale al 2014, e l'attesa per il ritorno è tanta: "Per noi le tappe hanno tutte lo stesso valore", spiega il presidente di Radionorba Marco Montrone. Tuttavia: "La chiusura del tour ha evidentemente un sapore speciale, e a Taranto vogliamo lasciare un bel ricordo anche perché è una città a cui siamo particolarmente legati". Lo show, condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, andrà in onda in diretta su RadionorbaTv (canale 730 di Sky), Radionorba, Telenorba e, in differita, a fine agosto su Italia 1. Tanti gli ospiti sul palco di Taranto: tra i primi a esibirsi, Samuel, Francesca Michielin, Elodie e Nina Zilli, già noti al pubblico del Battiti Live. Presenti anche i Kadebostany, la band elvetica autrice del successo Mind If I Stay. Grandi aspettative per l'esibizione di Riki, vincitore della sezione canto dell'ultima edizione di Amici. Oltre ad aver conquistato i cuori di migliaia di fan, Riccardo Marcuzzo è attualmente in cima alle classifiche con il suo primo lavoro discografico Perdo le parole. Altro talento amico di Maria è Alessio Bernabei, in radio con Non è il Sudamerica.

GLI ALTRI OSPITI

Tra gli ospiti "big" figura Mario Venuti, reduce recente dal successo di Tutto questo mare. Il suo nuovo tour procede alla grande, e il singolo sta riscuotendo un ottimo successo radiofonico. Il merito è anche delle sonorità melanconiche ma mai melense tipiche delle serate di metà luglio trascorse in spiaggia. La tematica, d'altronde, è intramontabile: si tratta della storia di cinque persone che partono per un viaggio in mare e si ritrovano inconsapevolmente al centro di dinamiche amorose incrociate. Si prosegue con Guè Pequeno, balzato agli onori delle cronache per via del controverso video postato su Instagram, e Gabry Ponte, tra i dj italiani più noti all'estero. Ad aprile è uscito il suo nuovo singolo, Tu sei, in collaborazione con il rapper Danti, già co-autore di Che ne sanno i 2000. Degni di nota anche i Sud Sound System, veri padroni di casa sul palco del capoluogo pugliese. Di origine salentina, le "tre S" hanno appena pubblicato Eternal Vibes, un album a metà tra il raggae e il dance.

