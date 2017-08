EMMA MARRONE / News: la cantante posta una foto dei piedi ed i feticisti impazziscono

Emma Marrone, News

Emma Marrone continua a lavorare al nuovo disco e regalare scatti al mare su Instagram. Di recente, la cantautrice salentina è stata vittima di una terribile disavventura che certamente non dimenticherà tanto in fretta: cosa è accaduto? Ad Ibiza in vacanza con le amiche di sempre, l'ex giudice di Amici è stata narcotizzata e derubata. A far chiarezza sull'intera faccenda ci ha quindi pensato il settimanale "Spy" che ha ripercorso le dinamiche dell'accaduto: "La notte del 25 luglio le tre ragazze […] sono state narcotizzate e derubate nella villa presa in affitto. [Emma Marrone, ndb] immediatamente, ha fatto le valigie anticipando il suo rientro in Italia, per andare a cercare conforto da ‘mamma’ Maria e Maurizio, che l’hanno accolta nella loro casa ad Ansedonia". Da questo si spiega lo scatto postato sui social in compagna di Costanzo che aveva generato moltissima curiosità in rete da parte degli estimatori (specie per via dell'hashtag). La notizia, sempre secondo quanto si apprende dal settimanale diretto da Alfonso Signorini avrebbe scatenato il panico generale tra "la compagnia di vip che è di casa alle Baleari. Prima tra tutte Belen". Pare infatti che, dopo il triste episodio accaduto ad Emma, Stefano De Martino e l'ex moglie abbiano deciso di far rientro prima in Italia preoccupati per il piccolo Santiago.

EMMA MARRONE, NEWS 13 AGOSTO

LA CANTANTE SCATENA I FETICISTI

Emma in questo periodo si sta dedicato alle vacanze accanto alle persone a cui è maggiormente legata e dopo il viaggio ad Ibiza e la tappa a Ansedonia, l'artista ha fatto ritorno nel suo Salento, tra spiagge, mare e gli amici di sempre, Giuliano Sangiorgi tra tutti. Proprio in spiaggia nelle ultime ore, ha fatto sul piede un bellissimo tatuaggio all'hennè. Postando lo scatto su Instagram ha scatenato la rete con insoliti messaggi da parte dei feticisti: "Confermo la mia versione, adesso è ufficiale ... hai il piedino PIÙ EROTICO che i miei occhi abbiano mai ammirato ... vorrei adorarli ogni giorno .. massaggiarli con L olio di mandorle .. mettere qualsiasi smalto che desideri.. hai reso felicissima una persona che ti adora Emma ... GRAZIE DELLA FOTO DEI TUOI PIEDINI ...”, scrive qualcuno su Instagram. Cliccate qui per visionare lo scatto.

