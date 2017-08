I will survive/ Video, la canzone di Gloria Gaynor: significato, curiosità e premi vinti (Techetechetè)

Gloria Gaynor i will survive

Techtechetè di questa sera parlerà anche del tormentone esploso come una supernova nel panorama musicale sul finire degli anni settanta. I Will Survive è una canzone di Freddie Perren e Dino Fekaris, interpretata e resa nota da Gloria Gaynor nel 1978. Scopriamo ora il significato della splendida canzone.Il testo della canzone descrive in prima persona l'esperienza del narratore che trova una nuova forza interiore dopo essersi ripreso da una rottura col partner, ora abbandonato. La canzone è stata spesso usata come inno gay. La Gaynor stessa è diventata una icona gay indiscussa. Nel 1979 la canzone giunse alla vetta della classifica statunitense di Billboard, inoltre ha ricevuto il Grammy Award per la Miglior Canzone Disco nel 1980, l'unico anno in cui fu assegnato quel premio. La canzone è stata utilizzato nel film Le riserve (The Replacements) e, proprio per il suo legame con la comunità gay, nel film Priscilla, la regina del deserto (The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert) e in 3ciento, nonché, in Italia, dal regista Paolo Virzì nel suo Baci e abbracci.

TUTTO SUL SUCCESSO DI GLORIA GAYNOR

Tante anche le cover e tributi vari. Tra quelle più famose troviamo e Pet Shop Boys, Cake e Usha Uthup. Nel 2011, la Gaynor la interpretaò a I migliori anni di Carlo Conti. Nel 2014 la canzone viene utilizzata in una campagna di sensibilizzazione contro il bullismo e rivisitata in chiave punk rock nell'album Are We Not Men? We Are Diva! della cover band statunitense Me First and the Gimme Gimmes. Inoltre nel 2014 Aretha Franklin ne ha inciso una cover di genere soul nel suo disco Aretha Sings The Great Diva Classics. Nel 2015 è stata inserita all'inizio dei titoli di coda per il film Sopravvissuto - The Martian. La canzone occupa la posizione 489 nella Lista dei 500 migliori brani musicali secondo Rolling Stone, la celebre rivista musicale statunitense.

© Riproduzione Riservata.