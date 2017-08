Alex Soresini è morto/ Il batterista degli Africa Unite aveva 44 anni

Alessandro Soresini (Youtube)

Il mondo della musica italiana è in lutto per la morte di un grande artista. Il batterista del reggae italiano Alessandro Soresini lascia un vuoto immenso. Si è arreso dopo una lunga battaglia con la malattia che purtroppo ha vinto. Aveva da poco compiuto 44 anni e da 7 anni aveva sostituito alla batteria degli Africa Unite Davide Graziano. Grande protagonista con i gruppi precedenti in cui ha suonato i Reggae National Tickets e gli Smoke. Prestiogiose le collaborazioni nel corso degli anni con i Casino Royale, Neffa, Giuliano Palma, Nina Zilli, Princess Nubians. La sua band lo ha salutato con un post su Facebook: "Ciao Ale, abbiamo passato dei bellissimi momenti insieme abbiamo condiviso della musica che tu sei sempre riuscito ad arricchire con il tuo ritmo e la tua attitudine. Il tuo drumming era e rimarrà inconfondibile, siamo onorati ed orgogliosi di averti avuto nella nostra famiglia. Ci hai insegnato molto, sei stato una delle persone più belle e forti che abbiamo avuto modo di conoscere. Ti porteremo sempre nei nostri cuori e nella nostra musica. Fly high Ale!"

ADDIO AL BATTERISTA DEGLI FRICA UNITE

Numerosi i messaggi di cordoglio sui social network. C'è chi scrive un ricordo, chi posta fotografie o pubblica canzoni. In molti lo ringraziano per il suo contributo nel mondo della musica. Fabrice scrive: "Un pezzo di storia della musica italiana, uno stile elegantissimo, pulito e molto potente". Per Stefano: "è stato un onore incontrarti e conoscere una grande persona e un grande artista come". Luca gli fa un augurio: "Che il tuo sorriso possa continuare a risplendere nell'infinito dell'Amore".

