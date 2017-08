EMMA MARRONE/ News: vacanze finite, è il momento di completare il nuovo album?

Emma Marrone

SALENTO ADDIO, VACANZE FINITE?

Le vacanze di Emma Marrone sono definitivamente giunte al termine? L'ipotesi sembra più che concreta guardando i recenti post pubblicati dalla salentina nel suo profilo Instagram. Dopo avere trascorso qualche settimana ad Ibiza dove ha vissuto una brutta avventura, la cantante successivamente si è spostata in Italia, recandosi nel suo Salento. E proprio la partenza da un luogo tanto caro, è stata da lei sottolineata nei social network con una foto dall'aereo (clicca per vederla) e il commento: "L'ultimo raggio di sole del mio adorato Salento... a presto". Con la fine delle vacanze, la Marrone tornerà ai suoi progetti interrotti a luglio e tanto desiderati e acclamati dai fan. Da mesi si vocifera, infatti, che il nuovo album sia in cantiere e che l'esperienza ad Amici della Brown abbia causato un'interruzione da lei non troppo gradita. Accantonati i ricordi estivi, per Emma è dunque arrivato il momento di tornare agli impegni di sempre, cercando la giusta concentrazione. Lei stessa lo conferma su Instagram mostrando un paesaggio da sogno e precisando: "Concentrazione assoluta".

DIMENTICATA LA BRUTTA AVVENTURA?

Per diversi giorni, la disavventura di Emma Marrone ad Ibiza è stata oggetto di grande curiosità tra gli appassionati di gossip e gli internauti. La cantante, derubata nella villa da lei affittata con le amiche, aveva quindi deciso di fare ritorno a casa prima del tempo, trovando ospitalità da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, che l'avevano accolta nella loro casa di Ansedonia (fatto confermato dalla foto pubblicata dalla stessa Marrone in compagnia del famoso conduttore). L'espressione della cantante appariva decisamente alleggerita dopo la brutta esperienza, successivamente dimenticata grazie alla presenza dei genitori e della famiglia. Per l'ex coach di Amici si apre ora un periodo ricco di impegni: dopo avere visto lo speciale a lei dedicato in seconda serata ieri sera su Canale 5, i fan attendono con ansia il nuovo album, il loro oggetto di desideri ormai da mesi. Non è certo un caso che sui social network siano in molti a dirsi felice che il loro idolo sia di nuovo a Roma, alle prese con la creazione degli ultimi brani mancanti del suo importante progetto.

© Riproduzione Riservata.