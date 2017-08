JUSTIN BIEBER/ Il nuovo singolo 'Can We Still Be Friends' in uscita il 18 agosto

Justin Bieber

UN NUOVO BRANO IN USCITA

Nonostante la sua decisione di cancellare le ultime date del World Purpose Tour, Justin Bieber continua a far parlare di sé attraverso il mezzo comunicativo da lui preferito: la musica. Gli ultimi mesi sono stati particolarmente positivi da questo punto di vista, con l'uscita di alcuni brani diventati poi delle hit di grande successo. Dalla versione remix di Despacito ad I'm The One, il cantante canadese è riuscito ad ottenere importantissimi risultati piazzandosi per diverso tempo al top della classifica americana Billboard Hot 100. Anche il featuring con David Guetta in 2U ha rinnovato tale successo, anche se con risultati di minore importanza. Fra pochi giorni, e più precisamente venerdì 18 agosto, sarà la volta dell'uscita di un nuovo progetto dell'idolo delle teenagers, già presentato in anteprima a Milano al club Old Fashion lo scorso giugno. Si tratta del brano 'Can we still be friends', attesissimo dai beliebers di tutto il mondo. In tale circostanza, Justin Bieber si era anche esibito in 'Blowing in The Wind' e 'Shame': tutto fa pensare che saranno queste le sue nuove canzoni.

I RICONOSCIMENTI AL TEEN CHOICE AWARDS

Non ci sono dubbi riguardo il periodo di forte stress che sta attraversando Justin Bieber, motivo per il quale ha deciso di annullare la parte restante del suo tour, che in precedenza lo aveva portato ad esibirsi in 150 città di ogni parte del mondo. In un lungo post su Instagram qualche giorno fa, la pop star aveva chiesto la comprensione dei suoi fan, chiarendo la sua esigenza di prendersi una pausa per riprendere le forze ed essere una persona migliore. E, in effetto, i suoi beliebers non lo hanno certo abbandonato, come confermato dagli importanti risultati ottenuti nella notte tra domenica e lunedì ai Teen Choice Awards 2017. In tale evento, che in passato ha visto Bieber trionfare nella categoria Choice Male Artist, non sono mancati due importanti riconoscimenti: il primo riguarda la categoria Choice Latin Song, vinta dalla pop star con Despacito Remix insieme a Luis Fonsi e Daddy Yankee. Il secondo è inerente al Choice R&B/Hip Hop Song con l'altra hit del momento ovvero con I'm The One di DJ Kahled, con Quavo, Chance the Rapper e Lil Wayne

