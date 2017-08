TAUREN WELLS/ Video, chi è il cantante di musica cristiana che apre i concerti di Lionel Richie e Mariah Carey

Tauren Wells

Il cantante cristiano Tauren Wells aprirà il concerto dell’"All the Hits Tour" di Lionel Richie e Mariah Carey, affermando che il suo obiettivo è quello di "invadere il tour" con l'amore di Dio. Uno dei grandi eventi dell’anno, con migliaia di persone che si sono ritrovate presso l'Amalie Arena di Tampa, Florida, per ascoltare canzoni classiche dei due grandi artisti. Ma prima, è toccato a Wells con mezz’ora di canzoni tratte dal suo ultimo album di musica cristiana, un fenomeno artistico molto diffuso negli Stati Uniti d’America. Wells ha affermato che sentire il suo nome presentato all’interno di un concerto così importante l’ha reso pazzo di gioia, ed ha ringraziato Gesù e il suo agente, John Huey. "Niente accade senza Gesù”, ha spiegato Wells,,” ma John Huey è il mio agente che da Nashville mi ha portato ed esibirmi in un evento così straordinario, ed è stato assolutamente fondamentale per me e la mia carriera.”

I GRANDI APPLAUSI DELL'ARENA DI TAMPA

Dopo aver sentito che Richie stava cercando qualcuno che aprisse i concerti, Huey propose Wells e Richie si dimostrò immediatamente convinto nei riguardi del giovane artista cristiano, dopo aver visionato i video dei suoi brani “Hills and Valleys”, “Love is Action” e “Undefeated”. Tutto coloro che sono accorsi al concerto hanno dunque potuto ascoltare la maggiore hit del momento di Wells, "Hills And Valleys", trasmessa anche molto frequentemente in radio. La canzone spiega che Dio è il Signore di tutto e tutti, sia nel bene sia nel male. Con impressionanti abilità di ballerini, una voce incredibile e grandi doti al pianoforte e alla chitarra, Wells ha eseguito perfettamente il suo set per i concerti di Tampa. Con i suoi testi di canzoni cristiani e con brevi discorsi in mezzo, il 31enne ha proclamato l'amore e la libertà di Dio davanti al pubblico che, pur essendo venuto per ammirare il duo d’eccezione Richie-Carey, ha applaudito appassionatamente Tauren Wells.

