ELVIS PRESLEY/ Video, 40 anni senza il Re del Rock: “impossibile non amarlo” (ultime notizie)

Elvis Presley (LaPresse)

Era infatti il 16 agosto 1977, esattamente 40 anni fa, quando un imbolsito e zeppo di medicinali Elvis Aron Presley lasciò questo mondo con un’eredità che nessuno è mai riuscito a prendere in pieno. Forse solo l’amico rivale Johnny Cash, che porto avanti quella rivoluzione iniziata insieme di un blues, pop, country, insomma del Rock&Roll lanciato nel mondo che come una miccia non smise fino ad oggi di esplodere. Elvis the Pelvis in the Memphis, il suo modo di muovere l’anca passò alla storia e fu quello che fin dall’inizio fece innamorare le ragazzine prima americane e poi del mondo dalla metà degli anni Cinquanta fino agli Anni Settanta, praticamente vent’anni in cui quel “ballerino nero” in un corpo di bianco fece scaldare gli animi del mondo intero. Il Re venne definito, nulla di più azzeccato per chi non venne mai superato. Jailhouse Rock, Heartbreack Hotel, Hound Dog, Love Me Tendere, It’s Now or Never, A little less conversation, Are you lonesome tonight, potremmo continuare all’infinito con tutte quelle canzoni che segnarono la storia e cambiarono per sempre la musica mondiale.

“NON POSSO EVITARE DI AMARTI”

Ma ne citiamo una sola per tutte, I cant’help falling in love with you: un titolo tanto lungo quanto commovente, una semplice ballata con chitarra e voce che fece innamorare e pensare allo stesso tempo tanti di noi che vennero al mondo anche molti anni dopo la sua morte, oggi celebrata. «Come un fiume che scorre sicuro verso il mare; Dolcezza, funziona così; Certe cose sono destinate; Prendi la mia mano, prendi anche tutta la mia vita; perché non posso evitare di innamorarmi di te». Un inno semplice che assieme a Love me tender rappresenta tutta l’anima commovente e “amorosa” del buon Elvis Presley. Seppe “cambiare” il mondo, inventando un nuovo modo di comunicare attraverso la musica ma anche l’immagine, un idolo per tanti e un ispiratore per altrettanti. Il Re del Rock ma forse anche di più, di una musica che cambiò per sempre e che aspetta ancora un degno erede per quella corona. Forse non ci sarà mai, caro Elvis. Ormai, 40 anni fa come oggi, sembra “impossibile evitare di amarti”…

