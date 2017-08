LIAM PAYNE GIRA UN NUOVO VIDEO/ L'ex One Direction impegnato nelle riprese vicino al Tower Bridge

Liam Payne

Liam Payne torna a far parlare di sè anche se questa volta non è la sua vita privata ad essere l'argomento di discussione. Negli ultimi mesi, infatti, l'ex One Direction è stato protagonista di forti critiche nei confronti del suo ex collega Harry Styles mentre in precedenza era balzato alle cronache per la sua relazione con la cantante Cheryl Cole, dalla quale aveva avuto il suo primogenito Bear. Questa volta invece è la musica ad essere nuovamente oggetto di attenzione da parte di uno degli indiscussi idoli delle teenagers: Liam Payne è infatti impegnato nelle riprese del suo nuovo video musicale che è stato girato a Londra nei pressi del Tower Brigde. Numerose foto di questo filmato circolavano già sul web, ma a mettere a tacere ogni dubbi ci ha pensato lo stesso cantante britannico, direttamente dal suo profilo Instagram.

LIAM PAYNE GIRA UN NUOVO VIDEO INSIEME A ZEDD

Liam Payne è stato sorpreso vicino alla Tower Bridge di Londra mentre era intento a girare un nuovo video. Lui stesso ha confermato l'arrivo di un nuovo progetto, precisando nel suo profilo Instagram: "Running around London again today with @zedd Video coming soon... " (clicca qui per vedere la foto). Da quanto sembra, quindi, l'ex membro degli One Direction sarebbe nuovamente alle prese con un progetto insieme a Zedd, il DJ e produttore tedesco (ma di origini russe), con il quale poco più di un mese fa ha presentato il singolo 'Get Low'. In tale caso era già stato presentato un video, quindi non è chiaro se le nuove riprese abbiano in qualche modo a che fare con questo stesso brano o se si tratti di un lavoro diverso. In tal caso il singolo non aveva toccato l'Olimpo delle principali classifiche internazionali, fermandosi soltanto alla 91° posizione nella Billboard Hot 100 americana e non riuscendo a fare meglio del 75° posto in Germania, paese d'origine dello stesso Zedd.

