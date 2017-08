JUSTIN BIEBER/ Brutta figura per il cantante: rifiutato da una personal trainer e smascherato sul web

Justin Bieber

Grande emozione per i fan di Justin Bieber per l'uscita della sua nuova hit che domani 18 agosto sarà disponibile su tutte le principali piattaforme on-line. Si tratta del brano 'Can We Still Be Friends', che il cantante aveva già presentato in anteprima in un club milanese poco dopo il suo concerto a Monza. Justin Bieber Source ha già reso nota una breve anteprima del pezzo (clicca qui per ascoltarla) anche se qualche italiano fortunatissimo ha avuto modo di ascoltarla a metà giugno. Si tratta senza dubbio di una piacevole sorpresa per i Beliebers che nelle ultime settimane sono rimasti profondamente delusi per la decisione del loro idolo di annullare le ultime tappe del suo World Purpose Tour. Ciò non è comunque bastato per far venire meno l'interesse nei confronti della pop star canadese, che è costantemente rimasta al top delle principali classifiche americane con le sue hit del momento (la versione remix di Despacito e I'm The One).

JUSTIN BIEBER, NEWS: IL CANTANTE TRA BENEFICENZA E RIFIUTI

Non è un periodo facile quello che sta attraversando Justin Bieber, criticato da fan e colleghi per la sua decisione di annullare la parte finale del suo Purpose Tour. Il cantante continua ad essere protagonista di numerose notizie di gossip, l'ultima delle quali lo vedrebbe rifiutato da una personal trainer. Secondo quanto riportato su Twitter dalla diretta interessata, il cantante avrebbe notato la sua bellezza su Twitter, chiedendo informazioni (sempre via social) ai gestori della palestra nella quale lei lavora. Jessica, questo è il nome della fortunata, non ha perso tempo mettendo le cose in chiaro: fidanzatissima, non ha nessun interesse nel conoscere il cantante! Ogni dialogo è stato pubblicato e smascherato, con l'inevitabile brutta figura da parte di Justin Bieber. Sembra tuttavia che sia Jessica che la palestra abbiano ottenuto più di qualche vantaggio da questa inattesa avventura: tantissimi fan hanno, infatti, cominciato a frequentare lo studio di fitness nella speranza si scoprire qualcosa in più su quanto accaduto.

