MIKA, BUON COMPLEANNO!/ Tutti i talenti dell'artista che canta e compone in barba alla dislessia

Mika

Ormai si può considerare italiano a tutti gli effetti, visto che Mika, dopo aver esordito come giudice di X Factor, nel nostro paese ha avuto un successo enorme ed è stato protagonista di numerosi programmi televisivi. Non solo: è stato anche coach nell'edizione francese di The Voice. Oggi il cantante omosessuale, nato a Beirut il 18 agosto 1981, compie 34 anni. Deve essere proprio la sua origine libanese ad aver facilitato la sua capacità di diventare internazionale, prima in Inghilterra, poi negli Stati Uniti, in Francia e in Italia, data la multiculturalità secolare che caratterizza la capitale del suo paese. Artista poliedrico, cantante, ballerino, presentatore, ha anche passioni che vanno al di là della musica. Ha infatti disegnato una collezione di orologi per Swatch e collabora con lo stilista Valentino. Inoltre è attualmente impegnato nella scrittura del suo primo romanzo. Conosce e parla fluentemente inglese, francese, spagnolo, arabo e italiano e ha studiato cinese per nove anni.

E pensare che una forma di dislessia gli impedisce di leggere gli spartiti musicali e di leggere anche l'ora degli orologi e usare la penna per scrivere. Terzo di cinque fratelli, Mika è nato da madre libanese cristiana maronita e da padre americano. Durante la terribile guerra civile del 1984 la famiglia si trasferì a Parigi. Una carriera discograficamente cominciata nel 2006 che ha fruttato dieci dischi, di cui uno pubblicato esclusivamente per il mercato italiano, Songbook vol. 1. E' nel 2012 che fa ufficialmente coming out: «Mi chiedete se sono gay? Io vi rispondo di sì. Mi chiedete se le mie canzoni parlano di relazioni con uomini? Io vi dico sì. Ed è solo attraverso la mia musica che ho trovato la forza di venire a patti con la mia sessualità al di là dell'argomento dei miei testi. Questa è la mia vita reale» dichiarò durante una intervista alla rivista Vogue.

© Riproduzione Riservata.