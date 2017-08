JUSTIN BIEBER/ Nessuna crisi religiosa o ritiro in atto: il cambiamento c'è? (Oggi, 2 agosto)

Justin Bieber

NESSUN RITIRO DALLA MUSICA

Le fan di Justin Bieber possono tirare un respiro di sollievo: il loro cantante preferito non ha nessuna intenzione di ritirarsi dal mondo della musica che lo ha reso ricco e famoso. La voce si è diffusa dopo la decisione di cancellare le date restanti del Purpose Tour, fatto che a molti è sembrato inspiegabile. Anche se era comprensibile che il canadese fosse stanco dopo 18 mesi passati da un continente all'altro, sembrava altrettanto impossibile che non fosse in grado di fare un ultimo sforzo con soli 60 giorni di concerti. Per questo in molti si sono detti certi che ci fosse sotto qualcosa di più importante, da averlo convinto a cambiare completamente il suo stile di vita abbandonando proprio la musica. La preoccupazione è stata tanta ma per fortuna si è trattata soltanto dell'ennesima bufala legata dell'idolo delle teenagers. Il suo entourage ha voluto fin da subito mettere le cose in chiaro, precisando che Justin Bieber non sta vivendo nessuna crisi religiosa e che, al contrario, si sta impegnando in studio per valutare nuovi interessanti suoni.

JUSTIN BIEBER, NEWS: IL CAMBIAMENTO DELLA SUPER STAR

Justin Bieber dunque non intende ritirarsi dal mondo della musica. Il suo desiderio è soltanto di prendersi una pausa, la cui durata appare ancora incerta, e nel frattempo dedicarsi proprio a quella religione che per lui è diventata tanto importante. Il cambiamento della pop star è innegabile: da mesi non si sente parlare di qualche suo colpo di testa e anche le sue brutte avventure confermano come abbia ritrovato la giusta serenità. Bieber è uscito a testa alta dall'incidente con il paparazzo, da lui investito a causa dei flash che gli hanno impedito di notarlo. Lo stesso fotografo ha confermato che il cantante è sceso per prestargli soccorso. L'ex bad boy ha ben figurato anche quando ha preso una multa, pagandola senza battere ciglio. Che dire poi della sua recente visita all'ospedale pediatrico di Los Angeles, con la più grande sorpresa fatta ai suoi piccoli fans. La serenità regna sovrana dopo anni di lotta interiore: ne beneficerà anche la sua carriera?

