VASCO ROSSI/ Su internet 5 canzoni inedite rubate? La polizia postale indaga

Una notizia ha scosso il mondo della musica italiana nelle ultime ore: starebbero circolando ben cinque pezzi inediti di Vasco Rossi. Il rocker di Zocca dopo lo straordinario spettacolo a Modena Park di un mese fa sta vivendo uno dei suoi momenti di massima popolarità, e proprio per questo i file rubati sarebbero ricercatissimi. Ma sono stati proprio i componenti del fan club di Vasco, da sempre molto attenti a tutte le attività che si animano intorno al loro beniamino, ad aver drizzato le antenne e messo in guardia il management del cantante emiliano circa cinque pezzi inediti che starebbero circolando in rete. Brani che apparterrebbero a un hard disk che era stato rubato in un’agenzia discografica nel 2015, agenzia che stava collaborando in maniera molto stretta con Vasco. Non si tratta di rarità carpite durante prove o concerti, dunque, ma veri e propri inediti sui quali Vasco non aveva concesso l’autorizzazione relativamente alla loro diffusione.

VASCO ROSSI CHIEDE AIUTO AI FANS

RUBATI 5 INEDITI, INDAGA LA POLIZIA POSTALE

E la cosa sta venendo presa molto seriamente da Vasco, visto che è stata allertata anche la polizia postale per la violazione del diritto d’autore. Anche i fans di Vasco stanno aiutando la ricerca, segnalando eventuali apparizioni dei file incriminati con le canzoni inedite su piattaforme di scambio dei files. Dunque, ci sarebbero conseguenze penali per tutti coloro che avrebbero diffuso questi files, ma anche per coloro che stanno a loro volta favorendone la circolazione, visto che è assolutamente vietata la divulgazione non autorizzata di brani coperti dal diritto d’autore. Non stanno circolando molte indiscrezioni sui contenuti degli inediti, tanto che inizialmente si era parlato di una possibile leggenda metropolitana o di una bufala del web. L’inchiesta aperta dalla polizia postale e le conferme arrivare dalle pagine dei fan club di Vasco hanno confermato invece che gli inediti esistono eccome, ma dargli la caccia potrebbe non essere prudente: vedremo se l’indagine avrà sviluppi.

