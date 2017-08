Ariana Grande sta male/ La cantante annulla il concerto in Vietnam: "Sono molto dispiaciuta"

Ariana Grande sta male

Ariana Grande ha dovuto annullare a malincuore li concerto previsto il 23 agosto in Vietnam per problemi di salute. Un nuovo problema per la cantante che, ricordiamo, solo pochi mesi fa proprio ad un concerto ha vissuto il terrore di un attacco terroristico. Questo il messaggio su Instagram Stories: "Sono molto dispiaciuta. Non c'è niente che odio di più fare, ma prometto di rimediare in futuro. Vi voglio bene, grazie per la comprensione". Uno stop arrivato su consiglio del medico, nonostante Ariana Grande già fosse sbarcata in Vietnam. La popstar ha spiegato in maniera dettagliata la situazione a tutti i suoi fan: "Miei piccoli in Vietnam, mi scuso dal profondo del cuore ma sto affrontando alcuni problemi di salute al momento. Sono venuta qui in Vietnam, così felice di esibirmi, ma il mio dottore non mi ha permesso di salire sul palco per voi stasera".

COME STA ARIANA GRANDE? LE NOVITÀ E I PROSSIMI LIVE

Sembra invece confermato il live di Ariana Grande a Pechino (26 agosto) e le successive date in Nuova Zelanda, Australia, Singapore e Taiwan. Riportiamo ora alcune curiosità sulla cantante. Considerata sicuramente una delle attrici maggiormente pagate del 2017 con un fatturato da 96 milioni di dollari senza contare il successo dei suoi dischi, gli sponsor, ecc. Nel 2015 Ariana Grande si è classificata al primo posto tra le cantanti maggiormente pagate di sempre con un guadagno di 25 milioni di dollari seguita da Selena Gomez e Demi Lovato con un guadagno pari a 20 milioni di dollari La madre è anche la sua manager, oltre ad avere una azienda che produce strumenti per la comunicazione e allarmi di sicurezza, mentre il padre ha una società di produzione grafica.

