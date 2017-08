TAYLOR SWIFT/ "Reputation": arriva a novembre il nuovo disco della cantante americana

Taylor Swift

Il nuovo disco di Taylor Swift, una delle cantanti di massimo successo degli ultimi anni, verrà pubblicato il prossimo 10 novembre. Si intitola Reputation e il primo singolo estratto dal disco uscirà invece il 24 agosto, ma non si sa ancora di quale brano si tratti. Nei giorni scorsi la cantante aveva cancellato misteriosamente tutti i suoi post sui social, costringendo tutti i suoi fan a domandarsi cosa stesse succedendo. Adesso si è capito: una mossa di marketing per creare curiosità e aspettativa, finalmente l'annuncio dell'uscita della raccolta di canzoni. E' stata resa nota anche la copertina dove la si vede in primo piano in una foto in bianco e nero con i capelli bagnati, una collana e un rossetto molto evidente.



Dietro di lei alcune pagine di quotidiani che riportano continuamente il suo nome. Forse un riferimento all'uso mediatico della sua persona, sottoposta come tutte le grandi star a attenzione eccessiva. Si tratta del suo primo disco dopo un silenzio durato tre anni, il suo ultimo lavoro infatti era 1989 uscito nel 2014. Fu un disco di rottura dal suo passato musicale. Fino allora infatti la Swift era già una cantante di successo, ma solo nell'ambito della musica country americana. 1989, come dichiarò lei stessa era il suo tentativo di entrare nel ben più vasto mercato della musica pop commerciale. Così è stato, il successo mondiale è arrivato e nel 2016 ha vinto il Grammy per il miglior disco dell'anno, che aveva già vinto nel 2010 con il disco Fearless. Tra le artiste con i maggiori incassi al mondo, vedremo se Reputation la confermerà fra le regine della musica.

