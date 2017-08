TAYLOR SWIFT/ Video: il nuovo singolo "Look what you made me do". I messaggi nascosti nella copertina

Taylor Swift

Nella miglior tradizione della musica pop, la copertina del nuovo disco di Taylor Swift, in uscita a novembre, ha scatenato i suoi fan alla ricerca di messaggi nascosti. E' una vecchia abitudine, basti pensare alla nota copertina di Abbey Road dei Beatles in cui secondo i fan apparivano inequivocabili segnali che comunicavano in modo nascosto che Paul McCartney era morto da tempo ed era stato sostituito da un sosia. Sulla copertina di Reputation invece, il nuovo disco della cantante americana, la catenina che porta al collo significherebbe che la cantante per troppo tempo ha tenuto la bocca chiusa su argomenti personali importanti. Una sorta di collare da prigioniera insomma, mentre gli argomenti riguarderebbero Kanye West, marito di Kim Kardashian, con cui la Swift avrebbe avuto una relazione. Per quella presunta storia, Taylor Swift ha subito molti attacchi personali, e quindi sarebbe pronta ora a dire la sua.

Video Look what you made me do

Altri fan hanno invece fatto notare che la font usata nei fogli di giornali alle spalle della cantante sono gli stessi che Kanye West usò nei manifesti del suo tour sudamericano del 2016. Il caso esplose lo scorso anno quando Kanye nella sua canzone Famous fece una referenza esplicita alla Swift: "Mi sento come se io e Taylor possiamo ancora fare sesso, ho reso quella p… na famosa". Frasi volgare e insultanti, ma il rapper disse che aveva avuto da lei l'approvazione a usarle, cosa che invece lei ha negato. Intanto è uscito oggi il primo singolo tratto dal nuovo disco, il brano Look what you made me do, cofirmato e comprodotto con Jack Antonoff ed ecco che nel testo del brano appaiono allusioni proprio a West: ""Non mi piace lo stile del tuo palco / né il ruolo che mi fai recitare" e "Mi spiace che la vecchia Taylor non possa venire a parlare al telefono / Perché? Perché è morta".

© Riproduzione Riservata.