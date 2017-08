MTV VMA 2017/ Video Music Awards, diretta live e performer. Nomination e ospiti della serata

MTV Video Music Awards 2017

La nottata degli Mtv Video Music Awards 2017, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. L'evento, in programma nella notte tra il 27 e il 28 agosto 2017, verrà presentato da Katy Perry, che aprirà la serata con una performance. Così anticiperà la sua tournée mondiale per la promozione di Witness, il suo nuovo album. Una delle novità di quest'anno riguarda l'assegnazione dei premi: quest'anno gli organizzatori hanno deciso di non assegnare premi diversi a seconda del genere sessuale. La line up degli artisti che saliranno sul palco del "Fabulous" Forum di Inglewood, in California, comprende Miley Cyrus, Ed Sheeran, The Weeknd, Lorde, Thirty Seconds to Mars, Fifth Harmony, Kendrick Lamar e Pink. Quest'ultima riceverà anche il "Michael Jackson Video Vanguard Award". Si esibiranno anche Logic featuring Khalid, Gucci Mane con le Fifth Armony, Post Malone, Julia Michaels, Sir Rod Stewart con i DNCE e Demi Lovato. Tra i performer anche Alessia Cara e il breakout rapper Kyle.

NOMINATION: LAMAR RE DEI CANDIDATI PER IL MOONMAN

A fare incetta di nomination agli Mtv Video Music Awards 2017 è Kendrick Lamar, che guida il gruppo degli artisti in lizza per un premio con il suo video Humble. Con "DAMN." ha già conquistato il record di album più venduto dell'anno. Il rapper è in lizza, ad esempio, nelle categorie Video of the Year, Best Hip Hop e Best Cinematography. Subito dopo c'è proprio Katy Perry, che condurrà la cerimonia: è a 5 nomination, come The Weeknd, che però non ha mai vinto un Moonman. Una candidatura in meno per Bruno Mars e DJ Khaled, mentre Ed Sheeran e Alessia Cara vantano 3 nomination a testa. Previsto anche un premio per la canzone dell'estate: in lizza Ed Sheeran (Shape of You), Luis Fonsi ft. Daddy Yankee e Justin Bieber (Despacito Remix), Lil Uzi Vert (XO Tour Llif3), Shawn Mendes (There's Nothing Holding Me Back), Fifth Harmony ft. Gucci Mane (Down), Camilla Cabello ft. Quavo (OMG), DJ Khaled ft. Rihanna e Bryson Tiller (Wild Thoughts) e infine Demi Lovato (Sorry Not Sorry).

PACE CON DUETTO PER KATY PERRY E TAYLOR SWIFT?

Gli Mtv Video Music Awards 2017 saranno l'evento nel quale finirà la faida tra Katy Perry e Taylor Swift? Le indiscrezioni da questo punto di vista sono particolarmente interessanti. Ci sono voci sempre più insistenti secondo cui le due ex amiche potrebbero duettare durante la cerimonia di stasera e seppellire così l'ascia di guerra. «Non so se Taylor Swift sarà ai VMA», ha dichiarato Katy Perry a Sirius XM. E ha colto l'occasione per ribadire la sua intenzione di ricucire i rapporti con la collega: «Mi piacerebbe porre fine a questa faida. Mi piacerebbe fermarci a mangiare insieme. Io sono disponibile, ma non so ancora nulla a riguardo». D'altra parte è pur vero che molti hanno "ricamato" sui loro problemi, al punto da inventare storie. «Alla gente piace inventarle», ha aggiunto infatti la cantante di Firework. «Vorrei tanto che questa storia finisse», ha poi ribadito. L'ascia di guerra potrebbe essere seppellita in diretta mondiale, visto che Taylor Swift lancerà il video di "Look what you made me do" proprio agli Mtv Video Music Awards 2017.

DIRETTA TV, STREAMING VIDEO E REPLICHE

Come e dove seguire in diretta tv e streaming video gli Mtv Video Music Awards 2017? L'evento condotto da Katy Perry sarà trasmesso in diretta nella notte tra oggi, domenica 27 agosto, e domani, lunedì 28 agosto, alle 02:00 in esclusiva sul canale 133 di Sky. Ci si potrà sintonizzare già all'1 visto che è in programma il pre-show. Disponibile anche in streaming su Now Tv. Chi non potrà seguire il grande evento musicale in diretta può contare sulle repliche. Non bisognerà aspettare molto per le prime sottotitolate: andranno infatti in onda domani alle 23.40 e martedì 29 agosto alle 22.50. Insomma, non c'è proprio modo di perdersi il party musicale dell'estate. Un evento anche social: è diventata ormai consuetudine commentare in diretta le grandi manifestazioni e, quindi, gli Mtv Video Music Awards 2017 non faranno eccezione. Facebook, Instagram, Twitter e Snapchat, alcune tra i più popolari social, verranno presi d'assalto, anche dagli stessi protagonisti della serata.

© Riproduzione Riservata.