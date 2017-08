Fifth Harmony / Video, la frecciatina a Camila Cabello sul palco degli Mtv Vma 2017

Fifth Harmony Mtv Vma 2017

Le Fifth Harmony sono state le protagoniste di una delle esibizioni più belle degli Mtv Vma 2017. Il gruppo femminile è oggi composto da quattro membri dopo l’addio di Camila Cabello. Dopo aver ricevuto il Moon Person vinto nella categoria Best Pop, le Fifth Harmony si sono esibite sulle note di “Angel”. Le luci si sono così accese su cinque figure. Tra Lauren, Dinah, Ally e Normani c’era anche un quinto elemento ovvero un manichino vestito come loro e che rappresentava Camila Cabello. Prima d’iniziare a cantare, appena le luci hanno illuminato tutto il palco, il fantoccio è stato letteralmente mandato giù dal palco dalle quattro cantanti. Una frecciatina in piena regola, dunque, quella che le Fifth Harmony hanno voluto lanciare alla collega che, dopo aver lasciato il gruppo ha iniziato la sua carriera da solista. Cliccate qui per vedere il video.

L'ADDIO DI CAMILA CABELLO

“Dopo 4 anni e mezzo insieme siamo state informate dai suoi rappresentanti che Camila ha deciso di lasciare le Fifth Harmony. Le auguriamo il meglio. Voi fan siete stati con noi sin dall’inizio, avete gioito e pianto con noi, siete cresciuti con noi e con il vostro amore noi andremo avanti. Siamo eccitate di annunciarvi che andremo avanti in 4, Ally, Normani, Dinah e Lauren, siamo 4 forti donne che continueranno con le Fifth Harmony. Non vediamo l’ora che arrivi il nuovo anno e siamo eccitate per il nostro futuro. Harmonizers, in tutto questo siamo insieme, vi amiamo con tutto il cuore”, è il testo del comunicato con cui le Fifth Harmony hanno annunciato l’addio di Camila Cabello un po’ di tempo fa. La decisione della collega di lasciare la girl band, tuttavia, ha lasciato l’amaro in bocca non solo ai fans.

