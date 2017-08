GIANNI MORANDI / Nuovo album e tour per il cantante: l’annuncio sui social

Gianni Morandi

Gianni Morandi annuncia il grande ritorno sulla scena musicale. Il cantante, uno dei più amati dal pubblico italiano, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, annuncia la pubblicazione del suo nuovo album. Gianni Morandi che a settembre sarà protagonista della nuova fiction di canale 5 “L’isola di Pietro” annuncia a sorpresa l’uscita del suo nuovo album. La data da fissare sul calendario è dicembre. Il cantante, poi, porterà in giro il suo nuovo lavoro con un tour che prenderà il via a febbraio e che lo porterà nei palazzetti delle più importanti città italiane. “Ciao a tutti. Prima di Natale uscirà il mio nuovo album di inediti e da febbraio in poi terrò una serie di concerti in molte città italiane. Sarà una bella occasione per incontrarci", scrive. Gianni Morandi, poi, invita i fans a prenotare il biglietto per il prossimo tour già a partire da martedì 29 agosto. "Per voi, follower e utenti di questa pagina Facebook, c'è la possibilità di prenotare e assicurarsi i biglietti con 24 ore di anticipo sulla partenza delle prevendite, prevista dal 29 agosto alle ore 15. Se qualcuno di voi fosse interessato, lunedì a partire dalle ore 16, potrà trovare su questa pagina, un link con le informazioni utili", aggiunge.

TUTTE LE DATE DEL TOUR

L’annuncio di Gianni Morandi è stato accolto con grandissimo entusiasmo dai fans che non vedevano l’ora di sentir nuovamente cantare il loro idolo. Dopo essere stato il protagonista di un tour con Claudio Baglioni che è stato un vero successo, Gianni Morandi si sta preparando per tornare ad esibirsi dal vivo con i suoi più grandi successi e con i singoli del nuovo album. Quindici, al momento, le date fissate. Ecco le tappe del tour del cantante bolognese: il 24 febbraio a Rimini, il 26 a Montichiari, il 28 a Conegliano; il 2 marzo a Genova, il 3 a Torino, il 5 a Firenze, il 10 a Roma, il 12 a Eboli, il 15 a Reggio Calabria, il 17 a Acireale, il 19 a Bari, il 21 a Ancona, il 22 a Padova, il 24 a Bologna e il 28 a Milano. Gianni Morandi, amatissimo sia dalla sua che dalle generazioni più giovani, potrebbe tuttavia aggiungere nuove date qualora quelle già in programma dovessero risultare sold out dopo poche ore dalla messa in vendita dei biglietti. tutte le informazioni sulle modalità di prenotazione dei biglietti, dunque, saranno rese pubbliche già nel pomeriggio con un post sulla pagina ufficiale del cantante bolognese.

