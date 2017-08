JUSTIN BIEBER/ News: ha dedicato la sua hit 'Friends' alla ex fidanzata Selena Gomez?

Justin Bieber

Justin Bieber sta cercando di ritrovare l'armonia perduta con i suoi fan dopo la brutta sorpresa a loro riservata qualche settimana fa: sicuramente ricordate che la star canadese aveva deciso di annullare le ultime date del suo Purpose Tour a pochi giorni dagli attesissimi concerti in programma negli Stati Uniti, in Canada e in Asia. Da allora le polemiche si erano susseguite così come le ipotesi riguardanti le vere ragioni che lo avevano spinto ad un simile gesto. A distanza di pochi mesi, tali brutti pensieri sembrano solo un lontano ricordo come confermato dai vari proclami di affetto del cantante ai fan nei social network, oltre che nelle interviste da lui rilasciate. E mentre le voci riguardanti un'amicizia fin troppo intima con l'amico Carl Lentz si fanno sempre più insistenti, nuove ottime notizie confermano come Justin Bieber non conosca declino e, nonostante tutto, continui ad essere amatissimo da una parte all'altra del Globo.

Friends è dedicato a Selena Gomez?

Lo scorso 17 luglio, Justin Bieber ha rilasciato la sua nuova hit Friends, nata dalla collaborazione con Bloodpop. A distanza di pochi giorni tale brano si è confermato l'ennesimo successo della pop star, riuscendo a totalizzare importanti risultati nei download. Sono circa 10 milioni le visualizzazioni soltanto su Youtube ottenute in pochi giorni, mentre nella principale classifica americana Billboard Hot 100 per il momento la canzone si è piazzato alla 37° posizione (la chart è comunque guidata dallo stesso Bieber, nella versione remix di Despacito in testa per la 15° settimana consecutiva). Ma a chi è davvero dedicata Friends? Dopo avere ascoltato il testo del brano, i fan si sono detti certi che il loro idolo intenda restare in buoni rapporti con la sua ex più chiacchierata di sempre ovvero Selena Gomez. Lo stesso canadese non si è fatto remore nell'affermare che, nello scrivere il testo, ha pensato ad una ragazza in particolare senza però precisare il nome della stessa.

© Riproduzione Riservata.