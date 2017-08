TAYLOR SWIFT / Video, Look What You Made Me è il nuovo singolo: il ballerino Giuseppe Giofrè protagonista

Taylor Swift

Taylor Swift non sbaglia un colpo e con il videoclip del nuovo singolo “Look What You Made Me” si appresta a portare a casa nuovi e importanti riconoscimenti. L’artista americana, considerata una delle più talentuose della sua generazione, durante la cerimonia degli Mtv Video Music Awards 2017 ha presentato il videoclip di Look What You Made Me. Nel video che, in un solo giorno ha già collezionato più di 29 milioni di visualizzazioni, Taylor Swift si trasforma in una zombie dalla pelle cadente e dagli occhi vitrei che torna sulla terra per fare giustizia. «Non mi piacciono i tuoi giochetti. Non mi piace il tuo palco inclinato. Non mi piace il ruolo che mi fate recitare», afferma Taylor nella canzone. Nel corso del videoclip, poi, Taylor Swift torna ad essere bellissima e si trasforma ina una regina pronta a fare male. Le parole e il videoclip di Look What You Made Me rappresentano delle frecciatine che Taylor Swift ha voluto lanciare a tutti i suoi detrattori. Da tempo, infatti, la cantante viene accusata di giocare a fare la vittima e con il nuovo singolo si è voluta togliere qualche sassolino dalla scarpa.

GIUSEPPE GIOFRE’ BALLERINO DI TAYLOR SWIFT

Nel videoclip di Look What You Made Me, il nuovo singolo di Taylor Swift che è già un successo, c’è anche un pezzo d’Italia. Tra i ballerini, infatti, emerge Giuseppe Giofrè, ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi ed oggi ballerino professionista. Esattamente come la collega Elena D’Amario, Giuseppe Giofrè è riuscito a farsi strada negli Stati Uniti dove vive e lavora stabilmente. Giuseppe Giofrè, infatti, ha già ballato alla corte di Taylor Swift sia nei suoi videoclip che in tour. La partecipazione di Giuseppe nel video del nuovo singolo della Swift era stata anticipata durante la sua partecipazione ad Amici. Taylor Swift, dunque, continua ad apprezzare il talento di Giuseppe Giofrè che, con fatica e sudore è riuscito ad affermarsi nel mondo della danza in America. Già ai tempi della sua partecipazione, i suoi insegnanti, da Alessandra Celentano a Garrison avevano previsto per lui una carriera come ballerino di videoclip musicali. A realizzare il sogno di Giuseppe ci ha così pensato Taylor Swift.

