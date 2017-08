U2, THE BLACKOUT/ Video, il brano inedito pubblicato in diretta Facebook: un anticipo del nuovo album

U2, The Blackout

Lo avevano annunciato per le 18:00 di oggi tramite la loro pagina Facebook ed in effetti gli U2 hanno mantenuto la promessa. Per la gioia dei fan della band irlandese, è uscito oggi "The Blackout", primo inedito del nuovo lavoro discografico Songs of Experience, in uscita alla fine dell’anno. Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook del gruppo, seguita da oltre 17 milioni di utenti in tutto il mondo ed è stato girato in occasione dei concerti che lo scorso luglio si sono tenuti ad Amsterdam. Per farlo, gli U2 hanno pensato ad una diretta sul social di Zuckerberg e che ha raccolto decine di migliaia di consensi. Per il prossimo 6 settembre è attesissimo invece il primo singolo dell'album che si intitolerà "You’re The Best Thing About Me". Il countdown è ufficialmente iniziato, mentre prosegue il tour celebrativo per i 30 anni di The Joshua Tree, l'album capolavoro che contribuì a trasformare la band nata a Dublino in uno dei nomi della storia della musica mondiale.

AL PASSO COI TEMPI DOPO GLI ERRORI PASSATI

Per l'uscita del nuovo album degli U2, Songs of Experience occorrerà attendere ancora qualche mese. Come annuncia GQItalia, infatti, la data di uscita dovrebbe essere il prossimo 1 dicembre, quasi sotto le festività natalizie. Ora però, la band irlandese reduce dei vecchi errori, ha deciso di dimostrare quanto sia al passo con i tempi e nella giornata di oggi, dopo una serie di messaggi destinati ai fan, è arrivato a sorpresa via Facebook l'invito ad una diretta fissato per la giornata odierna alle 18:00. Il live trasmesso sul social fa riferimento al primo inedito del nuovo lavoro discografico firmato dagli U2. Per il primo vero singolo, invece, l'appuntamento è fissato a tra una settimana esatta, il prossimo 6 settembre. Tre anni fa, la band fu protagonista di un passo falso clamoroso in occasione di Songs of Innocence, quando decise di "regalare" il brano in streaming via iTunes. Una mossa che però non ebbe il risultato sperato in quanto giunsero valanghe di critiche di chi accusava il gruppo di aver imposto la propria musica anche a chi non era interessato. Oggi, invece, è giunto l'invito tanto atteso al quale solo i veri appassionati di Bono & C. hanno aderito con estremo entusiasmo. Solo una sorta di anticipazione, quella rappresentata da The Blackout, di ciò che entro la fine dell'anno giungerà, a tre anni esatti dal precedente album.

