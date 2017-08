EMMA MARRONE/ La cantante al mare con Maria De Filippi: poi spazio per il nuovo album?

Emma Marrone (Instagram)

Emma Marrone ha trascorso gli ultimi giorni di vacanza in compagnia delle amiche Maria De Filippi e Alessandra Amoroso. La conferma è arrivata da alcune foto pubblicate dall'ultimo numero in uscita del settimanale Chi nel quale la regina di Canale 5 è apparsa in compagnia delle sue care collaboratrici su uno yacht al largo di Ansedonia. Insieme alla signora signora Costanza si trovavano il figlio Gabriele, oltre che la Amoroso in compagnia del fidanzato Stefano Settepani oltre che la stessa Emma e la sua manager Francesca Savini. Dopo un ultima parte dell'estate, i volti amati dagli italiani hanno fatto ritorno ai rispettivi impegni professionali: per Maria De Filippi sono ricominciare le registrazioni a Uomini e donne mentre la Brown ha riconfermato il suo principale interesse degli ultimi mesi ovvero il completamento del suo nuovo album.

Il nuovo progetto sta diventando realtà?

Archiviate le voci estive di gossip e le vacanze trascorse ad Ibiza, in Salento e in Toscana, per Emma Marrone è arrivo il momento di tornare in studio per completare il suo principale progetto: il nuovo album che dovrebbe essere in uscita nei primi mesi del 2017. Se ne parla ormai da mesi e la cantante, anche negli ultimi giorni, tiene spesso informati i fan dei progressi ottenuti per queto attesissimo lavoro. L'ultimo album della Marrone risale, infatti, al 2017 e i suoi fedeli sostenitori sono estremamente ansiosi di vederla nuovamente in pista per una nuova avventura musicale. A confermarlo come tutto preceda come previsto, è arrivata anche l'ultima foto pubblicata dalla Brown su Instagram, nella quale appare in uno studio di registrazione (clicca qui per vederla). Il tutto accompagnato dal commento: "Saluti e baci #lavoriincorso #recording". Tanti le positive reazioni dei fan, ansiosi di ascoltare qualche nuova hit del loro idolo: "Aspettiamo solo #te", "Non ci tenere sulle spineeeeee", "Muoviti a fare uscire sta canzoneee".

