Home Festival 2017 / Scaletta e info biglietti: ecco gli artisti che si esibiranno (oggi, 31 agosto)

Home Festival 2017

Home Festival 2017 si è aperta a Treviso da ieri, mercoledì 30 agosto e proseguirà fino a domenica 3 settembre. L'ottava edizione del festival musicale, ha visto la partecipazione di circa 100mila persone provenienti da tutta Europa. L'ingresso allo show è gratuito (solo per la prima data di ieri) e saliranno sul palcoscenico star internazionali del calbro di: Duran Duran, Liam Gallagher, The Libertines, London Grammar, Justice, Steve Angello, The Wailers, Moderat, The Bloody Beetroots. E sul fronte degli italiani J-Ax&Fedez, Mannarino, Marra&Guè, Afterhours, Samuel. Nell'area dell'evento sono stati allestiti otto palcoscenici differenti che ospiteranno la bellezza di 160 show suddivisi in live, deejay set, presentazioni di opere letterarie, dibattiti e la partecipazioni di 500 volontari coinvolti e oltre 90 aziende che si divideranno tra organizzazione logicista e degustazione di cibo. Nella serata di ieri, 30 agosto, si sono esibiti: Max Gazzè, Omar Pedrini, Eva Pevarello, Digital Monkey Beat Dj Set Pau (Negrita) & Dj AM:PM, Rumatera, Los Massadores, The Bastard Sons of Dioniso, Wardogs, Craven, The Brokendolls, Kani, Old 7 Years e Tytus.

Home Festival 2017, la scaletta di oggi 31 agosto: chi suonerà?

Chi suonerà invece, nel corso della seconda giornata di oggi, giovedì 31 agosto all'Home Festival 2017? Grandissimi ospiti anche in data odierna: Duran Duran, Moderat, The Bloody Beetroots, Soulwax, Frank & The Rattlesnakes, The Horrors, Clap! Clap!, Godblesscomputers, Pop X, Demonology HiFi, Slydigs, Slander, Istituto Italiano di Cumbia All Stars, Wora Wora Washington, Vettori, I’m Not a Blonde, La Scimmia e Le Luci Del Nord. Tra i prossimi ospiti degni di nota, domani, venerdì 1 settembre, ci sarà Liam Gallagher, Samuel e Planet Funk. Sabato invece, potrete gustare la musica rap di J Ax e Fedez e le sonorità dei TheGiornalisti e Sfera Ebbasta. Domenica invece, ci saranno tra gli altri, i London Grammar, Marra&Guè, Ghali, Afterhours, Levante, Le Luci Della Centrale Elettrica, Bomomdabash. Dopo la prima data gratuita, il prezzo per il singolo giorno è di 35 euro mentre l'abbonamento per tutte le giornate ha un costo di 110 euro. Per info sull'acquisto dei biglietti, potete collegarvi al portale: www.homefestival.eu.

