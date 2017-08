JUSTIN BIEBER/ Continua il silenzio del cantante dopo le foto pubblicate nel profilo di Selena Gomez

Justin Bieber

Dopo la brutta sorpresa relativa alle foto pubblicate da un hacker nel profilo Instagram di Selena Gomez, Justin Bieber e la sua ex fidanzata sono piombati nel silenzio totale. Nessuno scatto ufficiale o dichiarazione è stata da loro riservata nei social network o a qualche rivista d'oltreoceano: l'ex coppia stava cercando di restare fuori dal clamore mediatico, alla ricerca di una sempre più difficile privacy, e improvvisamente è ricaduta nel baratro di una vita privata costantemente violata. A parlare di quanto sia difficile essere sempre al centro del gossip era stata la stessa stellina della Disney in un'intervista rilasciata qualche tempo fa a Vanity Fair: in essa Selena aveva dichiarato di essere rimasta sconvolta nell'apprendere di avere raggiunto il maggior numero di followers al mondo su Instagram e che quel momento ha sancito per lei un vero shock, tanto da non avere più voluto neppure conoscere le passwords dei vari profili ufficiali a lei dedicati. Anche il percorso di crescita di Bieber era entrato nel vivo, grazie all'avvicinamento con la Hillsong Church.

Privacy violata per Justin Bieber e Selena Gomez

Justin Bieber non è più il bad boy di un tempo: nonostante l'impopolare decisione di sospendere la parte finale del suo Purpose Tour, i colpi di testa di qualche anno fa sono per lui solo un lontano ricordo. La pop star si mostra gentile e generoso con i fan, e neppure le brutte avventure lo hanno scalfito, almeno fino a qualche giorno fa. Il canadese sembra infatti è rimasto profondamente turbato dagli scatti pubblicati nel profilo hackerato di Selena Gomez, risalenti ad un periodo della sua vita in cui era molto diverso. Ecco perché da allora ha mantenuto il silenzio nei social network, limitandosi a qualche foto ufficiale priva di commento. Per ora dunque è soltanto la musica a parlare, non solo per il nuovo record raggiunto da Despacito Remix, che ha raggiunto la 16° settimana consecutiva al top della classifica americana Billboard Hot 100. Anche il nuovo singolo Friends sembra promettere bene, al vertice delle charts americane di iTunes e Spotify.

© Riproduzione Riservata.