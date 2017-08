CHIARA FERRAGNI E FEDEZ/ Lei mostra il suo lato B, il rapper le risponde per le rime (oggi, 4 agosto)

Fedez e Chiara Ferragni (Instagram)

Chiara Ferragni e Fedez si trovano in Sicilia per trascorrere le vacanze estive. La coppia, che molto presto farà ritorno a Milano, tiene costantemente informati i fan riguardo tutti i loro indimenticabili giorni di svago: dalle gite in barca alle uscite in locali tipici della zona (alcuni dei quali consigliati dai loro stessi followers) non passa giorno senza conoscere tutti i loro movimenti in una cornice da sogno. Ma uno scatto in particolare negli ultimi giorni ha fatto discutere il popolo del web, soprattutto per la reazione del giudice di X Factor. Dalla barca al largo di Taormina, la Blond Salad è apparsa in topless mettendo in evidenza gran parte del suo corpo, in primis il suo lato B. Il fatto però non è sfuggito al suo futuro marito che ha espresso i suoi dubbi riguardo la decisione della fashion blogger (ma chi ha scattato tale foto, lo ha fatto lui in barca?). Lei infatti ha scritto, senza riferirsi alla sua immagine: "Sicilia bedda (and being half sicilian makes me super proud)" ovvero sono orgogliosa di essere metà siciliana ma tali parole non hanno convinto molto l'attento rapper.

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ: LA GELOSIA DEL RAPPER

In risposta alla foto del lato B pubblicata su Instagram da Chiara Ferragni, Fedez ha precisato: "Cosa c'entra questa didascalia con il tuo cxxx??" aggiungendo poi una serie di faccine pensierose. Tali parole, che anche se in modo ironico hanno evidenziato la gelosia del rapper, hanno conquistato le reazioni del pubblico da casa ottenendo in meno di due giorn i più di 350.000 likes (ricordiamo che la Ferragni su Instagram può vantare di un seguito di circa 10 milioni di followers). I commenti sono di ogni tipo, da colui che apprezza il divertimento della coppia e chi invece ritiene che la fashion blogger stia esagerando nel mettersi in mostra. Sta di fatto che, per una ragione o per l'altra, una delle coppie più chiacchierate del gossip estivo riesce sempre a far parlare di sè, sia nel bene che nel male. Le vacanze per il rapper e la sua fidanzata stanno per giungere al termine: lui dovrà presto dedicarsi completamente alla nuova avventura di X Factor mentre lei avrà il suo bel da fare nel gestire la sua proficua attività. Il tutto, in vista delle nozze di cui al momento non si conosce la data.

© Riproduzione Riservata.