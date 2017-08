JUSTIN BIEBER/ Il lungo messaggio tra passato e programmi per il futuro (oggi, 4 agosto)

Justin Bieber

LE SCUSE UFFICIALI COMMUOVONO I FAN

Qualche giorno fa Justin Bieber aveva deluso i fan, annunciando la decisione di cancellare le ultime date restanti del suo Purpose World Tour. Da allora di lui si è detto di tutto e il contrario di tutto, facendo ipotesi più o meno azzardate riguardo tale improvvisa scelta. In molti lo hanno difeso, affermando di comprendere il suo desiderio di staccare, altri invece lo hanno ritenuto incapace di portare avanti un progetto da lui stesso in precedenza accettato. Sulla questione è tornato lo stesso idolo delle teenagers che in un lungo commento pubblicato su Instagram ha esposto i suoi pensieri. Lo ha fatto di getto, senza fare attenzione alla forma o alla grammatica, ma lasciando spazio al suo cuore. Ecco di seguito i punti più salienti: "Sono consapevole che non sarò mai perfetto e che continuerò a fare errori ma quello che non farò è lasciare che il mio passato detti il mio futuro, quello che non farò sarà vergognarmi dei miei errori. Voglio essere un uomo che impara da essi e cresce dopo averli capiti. Voglio che tutti voi sappiate che questo tour è stato incredibile e mi ha insegnato tanto".

JUSTIN BIEBER, NEWS: LO SGUARDO AL FUTURO

Nel lungo sfogo pubblicato su Instagram, Justin Bieber non ha rinunciato ad ammettere i propri errori, ringraziando tutte le persone che lo hanno accompagnato in questo percorso di crescita professionale: "Sono molto fortunato perché ho vicino a me persone che negli ultimi anni mi hanno aiutato a costruire il mio personaggio artistico ricordandomi chi sono e chi voglio essere, ricordandomi che il passato non influenza il mio futuro". Ha quindi messo a tacere le voci che si sono diffuse nel web negli ultimi giorni, secondo le quali il cantante canadese sarebbe persino pronto a lasciare il mondo della musica per dedicarsi completamente alla religione. Nello stesso commento, Bieber ha quindi confermato la smentita che era già stata diffusa dal suo entourage precisando di voler preservare la sua carriera, oltre che la sua mente. Il desiderio del cantante è di essere un uomo migliore, pensando anche al suo ruolo di marito e di padre in un futuro.

