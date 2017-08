ARIANA GRANDE / La cantante vittima degli hackher: pubblicate frasi razziste sul suo profilo Instagram

Ariana Grande

Gli hacker colpiscono ancora. Stavolta, a finire nel mirino dei pirati informatici è stata Ariana Grande a cui hanno violato il profilo Instagram pubblicando frasi razziste che, in poco tempo, hanno fatto il giro del web. Gli hacker, dopo aver violato il profilo Instagram della cantante nella mattina del 4 agosto, hanno pubblicato frasi razziste e contenuti offensivi che hanno allarmato non solo i fans dell’artista ma anche gli amici. La prima ad accorgersi della violazione del profilo della Grande è stata l’amica Nicki Minaj che ha commentato uno dei post pubblicati, tra i quali anche altre pagina, con una faccia confusa. La risposta dei pirati informatici non è tardata ad arrivare: “Fott..., di te parlerò dopo", ha scritto uno degli hacker. Lo staff della cantante, dopo la denuncia di Nicki Minaj, sono riusciti a riprendere possesso del profilo provvedendo a cancellare immediatamente tutti i contenuti pubblicati dagli hacker. Per Ariana Grande, tuttavia, è stata davvero una brutta sorpresa.

ARIANA GRANDE, HACKERATO IL PROFILO INSTAGRAM

LA SOLIDARIETA’ DEI COLLEGHI E DEI FANS

Dopo aver sofferto molto per l’attentato di Manchester, avvenuto al termine del suo concerto lo scorso 22 maggio, per Ariana Grande è arrivata un’altra batosta. Per la cantante non è stato facile guardare il proprio profilo pieno di post offensivi ma i fans e i colleghi si sono immediatamente stretti intorno a lei lanciando l’hashtag #RespectAriana che in pochi tempo è entrato nei "Trending Topics" mondiali di Twitter. Tanti i commenti di solidarietà ricevuti da Ariana Grande tra i quali: “Con tutto quello che le è successo, pure toglierle la privacy è troppo", “perché non lasciare in pace questa ragazza dopo quanto successo?”, scrivono alcuni utenti.

