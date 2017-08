EMMA MARRONE/ News: la cantante tra i protagonisti del 'Live for Syria' di Vulci (oggi, 5 agosto)

Emma Marrone

L'EVENTO BENEFICO DI VULCI

Emma Marrone non si ferma un solo giorno dopo la fine delle vacanze ad Ibiza. La sua ultima settimana è stata infatti particolarmente intensa con l'esibizione al concerto di Alvaro Soler e la successiva partecipazione al Festival 'Luce del Sud, organizzato a Milo da Franco Battiato. Questa sera la cantante salentina farà invece tappa a Vulci dove la attenderà un evento benefico: 'Live For Syria' avrà come obiettivo la costruzione di una scuola per i piccoli meno fortunati e per l'occasione arriveranno sul palco numerose star della musica italiana. Oltre alla Brown, che già da tempo ha annunciato la sua partecipazione a questa importante iniziativa, scenderanno sul palco Tosca, Irene Grandi, Mario Venuti, Daniele Silvestri (al quale è stata affidata la direzione musicale dell'evento) e molti altri. Le prove hanno già preso il via, come confermato dallo scatto pubblicato da Emma Marrone nel suo profilo Instagram nel quale appare sul palco in compagnia dello stesso Daniele Silvestri (clicca qui per vedere la foto).

EMMA MARRONE, NEWS: LA MUSICA PRENDE IL POSTO DEL GOSSIP

Nelle ultime settimane Emma Marrone è stata costantemente protagonista delle riviste di gossip. Si è parlato di un possibile ritorno di fiamma con Stefano De Martino, mai confermato dai fatti, e successivamente di un flirt con Riccardo Scamarcio e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. A tali notizie, negli ultimi giorni, ha fatto seguito la possibile brutta avventura da lei vissuta ad Ibiza insieme alle sue amiche: secondo quanto riportato dal sito Giornale.it, lei e le sue compagne di viaggio, sarebbero state narcotizzate durante la notte e poi derubate di preziosi oggetti personali e di contanti. Per questo la Marrone avrebbe deciso di fare in fretta e furia le valigie, facendo ritorno a casa prima del tempo inizialmente previsto. Va però precisato che, almeno per il momento, questa informazione non è suffragata dai fatti, né tanto meno è stata confermata o smentita dalla diretta interessata. Emma, ha preferito mettere da parte il gossip, per lasciare spazio alla musica. Oltre ai tanti concerti, infatti, è anche tornata in studio per proseguire con la creazione del suo nuovo attesissimo album.

