ESTATE 2017/ I "tormentoni" tra Luis Fonsi, Fabri Fibra e Rovazzi-Morandi

Fabri Fibra

I deejay di DJ4 (DJ per feste private, eventi e locali) anche quest'anno ci portano alla scoperta dei successi musicali che fanno da colonna sonora all'estate. Prima di passare in rassegna le canzoni più forti del momento, un piccolo passo indietro per ricordarvi cosa accadeva esattamente nell'estate di un anno fa. Passando ai giorni nostri, non possiamo non considerare questo aspetto: la predominanza di pezzi "latineggianti" davvero forte; in particolare, la ritmica raggaeton pare un vero "must", tanto che anche artisti che non avevano mai considerato questo tipo di sonorità, si sono lanciati a cavalcare questa tendenza globale.

Tra i nomi più "caldi" dell'Estate 2017, senza dubbio, Luis Fonsi, che con la sua "Despacito" ha fatto segnare un record di visualizzazioni su Youtube, sfiorando i tre miliardi. Un successo tale che ha convinto anche l'idolo pop dei teenager Justin Bieber a realizzare una sua versione, contribuendo all'affermazione di questo pezzo. E per rimanere nel solco del sound latino, come non citare Shorty feat. Pitbull, con "La Dura", Sean Paul, con "No Lie" (feat. Dua Lipa), e Jenn Morel (e sua la ballatissima "Ponteme"), e Stella Mwangi con "Work".

Tuttavia, non mancano i "portabandiera" dell'hip hop e della dance più tradizionale, che portano comunque avanti un'altra corrente musicale che funziona alla grande. Tra questi, Jason Derulo che ritorna sulla scene con la ballatissima "Swalla", Bruno Mars, con "That's What i Like" (che ha debuttato in primavera, ma ci sta tenendo compagnia ancora oggi), e i DNCE (quelli che l'anno scorso hanno avuto un grande successo con "Cake by the ocean) che nel 2017 stanno andando forte con "Kissing Strangers" (featuring Nicki Minaj).

E la musica di casa nostra? Mai come in questa estate 2017, sottolinea Jody Belli di DJ4.it, abbiamo avuto una produzione così ricca, e, per certi aspetti, anche di qualità. Tra i mattatori, il rapper Fabri Fibra, che ha inanellato un successo dietro l'altro: dopo "Fenomeno", è la volta di "Pamplona", realizzata con la collaborazione dei Thegiornalisti. Ma anche J-Ax e Fedez con "Senza pagare" ci faranno ricordare di queste calde giornate estive, e pure due proposte femminili: Baby K con "Voglio ballare con te" (un pezzo molto allegro, con una ritmica, ancora una volta, raggaeton) e Nina Zilli con "Mi hai fatto fare tardi". E per chiudere, una "strana coppia" molto amata dai giovanissimi composta da Fabio Rovazzi e Gianni Morandi: la loro "Volare" sta facendo ballare e cantare tutta l'Italia.

Ecco di seguito la videoplaylist con i pezzi sopracitati

© Riproduzione Riservata.