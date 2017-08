FEDEZ E CHIARA FERRAGNI/ La coppia separata dopo le vacanze: lei in Sicilia, lui prosegue il tour

Fedez e Chiara Ferragni (Instagram)

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI SI SEPARANO DOPO LE VACANZE

Fedez e Chiara Ferragni hanno trascorso diversi giorni insieme in Sicilia, informando i fan di ogni loro movimento: tra locali alla moda, prodotti tipici e gite in barca, la coppia si è divertita molto anche se non è mancata una piccola critica del rapper nei confronti della sua fidanzata. La foto del suo lato B postata su Instagram non ha convinto affatto il cantante che ha bacchettato la sua Chiara, dicendole che tale immagine non ha nulla a che vedere con il post da lei riportato. Comunque sia, dopo alcuni giorni di divertimento insieme, per i due fidanzatini è arrivaa l'ora della separazione: lei ha deciso di restare in Sicilia ancora per qualche tempo, mentre lui ha ripreso il suo tour in compagnia di J-Ax. Ieri sera, infatti, la coppia si è esibita a Rimini mentre domani sarà la volta dell'Arena della Civitella di Chieti. La coppia farà quindi tappa al Postepay Sound Festival di Gallipoli per l'ultima esibizione del mese di agosto.

SENZA PAGARE RICONFERMA IL PRIMO POSTO IL CLASSIFICA

Prosegue il periodo d'oro di Fedez e J-Ax alle prese con una delle fasi di maggiore successo della loro carriera. Nonostante qualche settimana fa si siano diffuse dele voci (mai confermate) di una imminente rottura della loro colloborazione artistica ed imprenditoriale, i due rapper continuano ad ottenere ottimi risultati sotto ogni punto di vista: ogni loro concerto è seguitissimo o completamente sold out, mentre il loro singolo Senza pagare non conosce crisi. Anche questa settimana, infatti, si è riconfermato il brano più trasmesso in radio oltre che al primo posto per streaming e download. La notizia è stata annunciata qualche ora fa dallo stesso Fedez nel suo profilo Instagram dove, in una foto insieme a J-Ax, ha precisato: "Senza Pagare è numero 1 in classifica da 5 settimane consecutive! #Senzapagare #estatesenzapagare' (clicca qui per vedere la foto e leggere i commenti dei fan).

