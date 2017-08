J-AX / Il rapper milanese festeggia il suo 45° compleanno

J-Ax

IL SUMMER TOUR 2017 TORNA A SETTEMBRE

Il rapper milanese Alessandro Aleotti meglio conosciuto dai propri fan con il nome d’arte di J-Ax, festeggia quest’oggi il suo 45esimo compleanno. Un artista molto apprezzato in Italia prima nelle vesti di componente del fortunato duo degli Articolo 31 e quindi come solista. Negli ultimi mesi J-Ax sta ottenendo un clamoroso successo frutto della collaborazione con Fedez grazie all’album Comunisti col Rolex tant’è che le date del loro Summer Tour 2017, stanno facendo segnare praticamente ogni sera il tutto esaurito. A tal proposito vi segnaliamo i prossimi appuntamenti con J-Ax e Fedez che domani sera domenica 6 agosto saranno all’Arena della Civitella di Chieti, il 9 agosto a Gallipoli per il Postepay Sound Parco Gonder per poi ritornare nei primi giorni di settembre con altre quattro esclusive date. Intanto, sui sociali network in queste ore stanno letteralmente piovendo decine di migliaia di auguri da parte dei fans soprattutto in risposta ad un bellissimo post pubblicato dallo stesso J-Ax sul proprio profilo Instagram nel quale lo si vede indicare con la mano il numero 5 e sulla sua sinistra Fedez con il 4. Clicca qui per vedere il post.

J-AX, IL CONFRONTO CON FEDEZ SUL M5S

In una recente intervista doppia realizzata per la rivista Millennium, J-Ax ha vestito i panni dell’intervistatore pronto a fare domande scomode all’amico e collega Fedez. I due hanno toccato vari temi tra cui anche quello politico. J-Ax ha incalzato Fedez sull’eccessivo spostamento del M5S verso destra ed enfatizzando quello che è un tratto caratteristico del Movimento: “E vero che il movimento non fa altro che intercettare quello che pensa molta gente. Ed è questo che mi preoccupa: quando ho postato sulla mia pagina Facebook un video a favore dello ius soli mi hanno attaccato in tantissimi, un vespaio di merda. Di reazionari. Ecco, intercettare questo tipo di ‘pancia’ non è secondo te un grande difetto del M5S? Questa la replica di Fedez: Sì. Ma vedi io devo continuare ad avere una speranza nel cambiamento. E nonostante le cagate che fanno restano la migliore alternativa”.

