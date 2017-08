JUSTIN BIEBER/ Foto, il cantate testimonial di un marchio di abbigliamento (oggi, 5 agosto)

Justin Bieber (Instagram)

IL CANTANTE PROTAGONISTA DI UNA NUOVA CAMPAGNA PUBBLICITARIA

A distanza di pochi giorni dalla sua lettera di scuse pubblicata su Instagram, Justin Bieber torna a far parlare di sè per ragioni non inerenti alla musica. La pop star più chiacchierata al mondo questa volta è protagonista della campagna pubblicitaria della sua stilista preferita. Karla Welch ha lanciato la sua nuova linea 'X Karla' nata proprio dalla collaborazione e dalle richieste del suo famoso amico, che ora le fa da testimonial. Come da lei stessa raccontato, e riportato dalla pagina Facebook Justin Bieber Italia, l'idea di creare delle T-Shirt lunghe è stata proprio del canadese circa cinque anni fa: "Karla, voglio una t-shirt che sia lunga"...ecco come è cominciata. Questo succedeva 5 anni fa e, a quel tempo, non esistevano t-shirts del genere...". I fan negli anni si sono affezionati al look del loro idolo che ora appare nei cartelloni pubblicitari della nuova collezione ed è grande protagonista degli eventi promozianali del marchio. Il cantante canadese, infatti, non poteva mancare al party di lancio della collezione 'X Karla', organizzata a Los Angeles (clicca qui per vedere le foto).

JUSTIN BIEBER, NEWS: ANCHE SHARON OSBOURNE CAMBIA IDEA SU DI LUI

La fama di bad boy di Justin Bieber negli ultimi anni è stata spesso oggetto di critiche da diversi personaggi del mondo della musica e dello spettacolo. I suoi colpi di testa, il comportamento non sempre condivisibile con i fan e l'immagine del ragazzo viziato hanno fatto nascere una lunga schiera di haters, convinti che in questo modo avrebbe rovinato la sua carriera. Ma negli ultimi mesi qualcosa è cambiato nella pop star canadese, decisamente più sobria, educata e matura. C'è chi associa questa novità alla sua naturale crescita e chi invece pensa che la sua vicinanza con la Hillsong Church possa averlo reso un uomo migliore. Sta di fatto che, anche suoi storici haters come Sharon Osbourne, hanno fatto a sorpresa un passo indietro nel loro giudizio. Dopo avere letto il suo post su Instagram, la Osbourne ha infatti voluto precisare: "Non avrei mai dovuto attaccare e criticare una ragazzo di quell'età, né tanto meno fare i commenti che ho fatto su di lui. Ho commesso un errore perché non sapevo cosa stava passando nella sua vita".

