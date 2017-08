Vasco Rossi assente al funerale di Guido Elmi/ Il messaggio: “Celebro la sua vita, non la sua morte"

Vasco Rossi

Nella chiesa di San Domenico di Bologna, il Padre domenicano Giovanni Bertuzzi, che 5 anni fa celebrò i funerali di Dalla, ha officiato le esequie di Guido Elmi, produttore storico, amico e braccio destro di Vasco Rossi, scomparso a 68 anni lo scorso 31 luglio. Tantissimi i fans, i musicisti e i colleghi hanno voluto rendere omaggio a Guido Elmi che, con il suo lavoro, ha cambiato non solo la vita di tantissime persone, in primis quella di Vasco Rossi, ma anche il rock italiano. Tra il folto pubblico c’erano tutta la Bologna musicale come Samuele Bersani e Gaetano Curreri. Zuccero, invece, ha inviato una corona di fiori. Assente anche Vasco Rossi che ha inviato una corona di fiori e sui suoi canali social ha spiegato il perché di tale scelta “Io celebro e festeggio la vita di Guido Elmi, non la sua morte perchè dentro di me non morirà mai. E lo voglio ricordare cosi, con le cose che abbiamo fatto insieme: come questa canzone che era tra le sue preferite”: così il Komandante ha voluto celebrare Guido elmi accompagnando le sue parole dal video di “Nessun pericolo per te”.

VASCO ROSSI ASSENTE AL FUNERALE DI GUIDO ELMI

LE PAROLE DEI MUSICISTI DEL KOMANDANTE

Se Vasco Rossi non è riuscito, emotivamente, a partecipare al funerale dell’amico Guido Elmi, chi non ha potuto esserci per altri motivi è Claudio Golinelli ovvero il Gallo che, sui social, accanto ad una foto in cui sorride accanto ad Elmi, ha scritto: “Mio caro Guido non ci posso essere nel tuo ultimo viaggio e ciò mi riempie di dolore arriverò sabato sera solamente ma con il cuore che ancora lacrima io ci sarò! Mai come quest’anno ci siamo fattI compagnia scherzando e facendo a gara sulla nostra glicemia! Voglio solo dirti che parte della mia vita è morta con te! Mio caro Guido ti abbraccio dolcemente, sempre tuo GALLO”. Lungo il messaggio con cui Clara Moroni, corista storica di Vasco, ha voluto omaggiare Elmi. La cantante ha ricordato come l’incontro con il produttore le abbia cambiato la vita 28 anni fa. Poi scrive: “Lo voglio ricordare con quel motto che ogni tanto, ridendo e facendoci ridere, esclamava in sala prove, col pugno alzato: “Maximum power!”. Ciao Guido…”. “Buon viaggio Fratello, quanta strada percorsa insieme nonostante la tua dignitosa solitudine. Grazie della possibilità che mi hai dato di combattere insieme, quelle sfide di cui ora tutti parlano… Addio Guido”, è il messaggio di Diego Spagnoli.

