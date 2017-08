Battiti Live 2017, Melfi / Scaletta e cantanti: Renga, Moro, Gabbani ed Ermal Meta i più attesi

Battiti Live 2017

NUOVA TAPPA DELL'EVENTO MUSICALE DELL'ESTATE

Dopo Bari, Nardò ed Andria, Battiti Live 2017 sbarca a Melfi per la quarta tappa prima del gran finale, in programma il 13 agosto a Taranto dove, sul palco, si esibiranno 50 cantanti. L’evento musicale del Sud Italia, organizzato da Radionorba e condotto, quest’anno, da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, oltre a Celeste Savino nel backstage, approda a Melfi per la prima volta. “Quest’anno siamo molto felici di andare a Melfi, una città importante dal punto di vista storico e culturale, che sta investendo tantissimo nel rilancio della propria immagine così come l’intera Regione Basilicata, ancora tutta da scoprire. Ci teniamo a ricambiare l’affetto dei lucani portando anche in questa bellissima Regione il nostro spettacolo”, ha dichiarato Marco Montrone, presidente dell’emittente radiofonica. L’evento è completamente gratuito ma gli organizzatori consigliano al pubblico di arrivare con qualche ora d’anticipo per evitare di creare confusione anche al traffico cittadino.

BATTITI LIVE 2017, MELFI: I CANTANTI SUL PALCO

Per la quarta tappa del Battiti Live 2017, Radionorba ha chiamato a Melfi alcuni dei più grandi nomi della musica italiana del momento. Grande attesa, infatti, per la presenza del vincitore del Festival di Sanremo 2017, Francesco Gabbani che, sicuramente, oltre ad Occidentali’s Karma, si esibirà sulle note di “Tra le granite e la granate”; Fabrizio Moro che, tra una tappa e l’altra del tour che lo sta portando in giro per tutta Italia, proporrà “Portami via” e “Andiamo”; Francesco Renga che potrebbe proporrà alcuni dei più grandi successi degli ultimi anni ed Ermal Meta che, oltre a “Vietato Morire”, canterà anche “Ragazza paradiso”. Ci saranno, poi, gli idoli del pubblico più giovane come The Kolors, Nesli e Thomas, uno dei talenti lanciati dalla sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. E ancora Silvia Salemi, L’Aura, Shade, i Boomdabash e Jenn Morel. La guest star internazionale di Melfi, invece, sarà Lenny. La serata sarà trasmessa in diretta su RadionorbaTv, il canale 730 di Sky, su Radionorba, Telenorba e su radionorba.it e su norbaonline.it. La tappa di Melfi, poi, andrà in onda anche su Italia 1, mercoledì 23 agosto, in prima serata.

