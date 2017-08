EMMA MARRONE / News: solo musica per la salentina? I fan sperano anche nella TV con la De Filippi e Costanzo

Emma Marrone, News

Dopo la spiacevole esperienza ad Ibiza, Emma Marrone ritorna sui social e lo fa insieme a Maurizio Costanzo, marito della sua "pigmaliona". La foto condivisa su Instagram dalla cantautrice salentina ha fatto il pienone di like e commenti positivi, a dimostrazione dell'affetto che nutrono i fan dei confronti della giovane artista. In questo periodo, nonostante la caldissima stagione, Emma ha avuto modo anche di chiudersi in sala d'incisione per lavorare al nuovo progetto discografico che potrebbe regalare alla cantante numerosissime soddisfazioni. Quasi 100mila "cuoricini" intanto, hanno accompagnato lo scatto con Costanzo che Emma ha voluto condividere per la gioia dei fan che si chiedevano se stesse bene dopo la disavventura ad Ibiza dove è stata narcotizzata e derubata insieme alle sue amiche. La cantante, anche se l'estate si sta mostrando più bollente del previsto, sta lavorando in musica come non mai e proprio ieri è salita sul palco in occasione di "Live for Syria". Per quanto riguarda invece gli impegni televisivi, voci di corridoio parlano di un nuovo programma di Maurizio Costanzo durante la prossima stagione televisiva. La fotografia con Emma quindi, ha acceso la curiosità dei fan sul potenziale coinvolgimento dell'artista di Aradeo.

EMMA MARRONE, NEWS: VERSO IL NUOVO DISCO, NIENTE TV?

LA SALENTINA SI DEDICHERA' SOLO ALLA MUSICA

Mentre Emma si gode vacanze e lavoro, anche la Queen ha fatto ritorno a casa dopo le vacanze in Sardegna. Il mese di agosto per Maria De Filippi è quello più difficile, dedicato alla chiusura dei nuovi progetti in vista della stagione televisiva che si aprirà da settembre con Uomini e Donne e Tu si que vales. I fan di entrambe però, si chiedono se le rivedranno ancora insieme in televisione oppure se la salentina si prenderà il suo tempo per dedicarsi alla musica e alla produzione del nuovo lavoro. Dopo aver mosso in maniera eccellente i primi passi da autrice e produttrice, siamo più che sicuri riguardo la consapevolezza che avrà la Brown, di mettere in piedi il suo progetto più grande.

