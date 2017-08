FEDEZ E CHIARA FERRAGNI / News: il rapper “abbandona” il socio e pensa al figlio con la futura moglie

Fedez e Chiara Ferragni

Fedez e Chiara Ferragni sono una delle coppie più amate del panorama italiano. Il rapper e l'imprenditrice digitale, stanno organizzando le nozze del secolo che, senza ombra di dubbio lasceranno i fan con un palmo di naso. La fashion blogger infatti, solo per organizzare il suo ultimo compleanno, ha impiegato la bellezza di tre giorni, figuriamoci quindi cosa accadrà quando dovrà mettere in piedi il giorno più bello della sua vita. Ed intanto, la coppia è tornata a parlare delle nozze proprio attraverso le Instagram Stories dove, tra le altre cose, ha svelato anche il desiderio di un imminente futuro da genitori. E' certo però che, riguardo alle nozze, queste non verranno celebrate nel 2017 ma si dovrà attendere il 2018: "Volevo sposarmi quest'anno, ma è un casino. Quindi, ci sposeremo l'anno prossimo", ha dichiarato il produttore durante una diretta pubblicata da Deejay.it. Dopo la sua affermazione però, la futura moglie non si è trovata d'accordo bloccandolo sul nascere: per scaramanzia non vuole dare indizi ufficiali riguardo la data delle nozze?

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI, NEWS: FIGLIO IN ARRIVO E PROGETTO SOLISTA

IL RAPPER LASCIA IL SOCIO AX E PENSA DA “SOLISTA”

Se il matrimonio appare ancora incerto (solo per una questione di data), la coppia si trova molto d'accordo sul progetto di diventare presto mamma e papà. "Quando avremo un figlio? Prossimamente. Se sarà femmina abbiamo già scelto il nome. Se sarà maschio è un po' più difficile, ma vorremmo un nome italiano. Io preferirei avere un maschio, ma sarei contento in entrambi i casi", ha dichiarato Fedez. "Anch'io vorrei un maschio, ma so che sarà femmina", ha risposto Chiara Ferragni. La coppia quindi, come potete ben vedere fa progetti proprio in grande. Per quanto riguarda il lavoro invece, ci sono interessanti novità anche sotto questo punto di vista. Dopo lo strepitoso successo di "Comunisti col Rolex" insieme all'amico e socio J-Ax, la coppia musicale si separerà per qualche tempo ma prima, saluterà i fan nel miglior modo possibile con una sorpresa per settembre: "Una cosa enorme, gigante, un modo per concludere questo nostro progetto e salutarci. Dopo spariremo per un anno o due per dedicarci ai nostri dischi solisti". Riguardo la musica, Fedez non ha nessuna intenzione di dimostrare niente a nessuno e a tal proposito, sembra avere le idee chiarissime: “A me non me ne frega un c… della scena, io canto perché ho un’urgenza di esprimermi non per rivendicare un’appartenenza o fare a gara a chi pi*cia più lontano”.

© Riproduzione Riservata.