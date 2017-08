NOTTE DELLA TARANTA 2017/ Il programma, si parte da Corigliano d'Otranto (6 agosto)

Notte della Taranta (Foto da Facebook)

PRIMA TAPPA A CORIGLIANO D'OTRANTO

Inizia oggi, domenica 6 agosto 2017, la Notte della Taranta 2017, il festival popolare che si propone di unire la musica e le tradizioni del Salento con quelle del resto d'Europa, con le influenze mediterranee e non solo, con i linguaggi del rock, del jazz e molti altri ancora. Ogni anno sono circa 200mila le persone che si fanno "pizzicare" dal morso del ragno, che come "tarantolati" non riescono a resistere al richiamo del Festival più grande d'Italia, una manifestazione che ogni anno cresce sempre di più, affermandosi come uno degli eventi più attesi dell'estate. Nato nel 1998 su iniziativa dell’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina e dell’Istituto "Diego Carpitella", dal 2000 è nato il Festival Itinerante, una rassegna dei gruppi più rappresentativi della scena della pizzica salentina, che oggi coinvolge quindici comuni (gli aderenti all’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina, più i centri di Lecce, Galatina, Alessano e Cursi).

NOTTE DELLA TARANTA 2017: IL PROGRAMMA

Ma qual è il programma d'apertura della Notte della Taranta 2017? Si comincia, come da tradizione, da Corigliano d'Otranto. Come si può leggere sul portale ufficiale della manifestazione, la conferenza stampa di presentazione del festival avrà inizio alle ore 20 al Castello De' Monti, dove la Banda della Grecìa Salentina allieterà i presenti con un repertorio di canti tipici del Salento, come la storia di Antonuccio che è malato (Lu poveru Vicenzinu). Il primo concerto ufficiale, però, quello destinato a richiamare migliaia di persone in piazza è quello di Mimmo Epifani & Barbers. L'interprete, accompagnato dal suo quartetto, a partire dalle ore 22:30 si esibirà in Piazza Vittoria, avvalendosi dell'ausilio di una danzatrice, alla quale spetterà il compito di tradurre in immagini le melodie tipiche della Taranta. Chiusura affidata a Criamu, gruppo salentino da oltre dieci anni sulla scena con l'intento di recuperare e far rispettare le tradizioni popolari al suono di melodie primitive ed emozionali caratterizzate dall'uso di mandolino e fisarmonica.

© Riproduzione Riservata.