ELISA TOUR/ Annunciata la data zero: appuntamento a Livorno prima degli show di Verona

Elisa

Uno dei tour di settembre più attesi è sicuramente quello di Elisa. La cantante, reduce dall’avventura come coach di Amici di Maria De Filippi, a settembre festeggerà i 20 di carriera con quattro show memorabili all’Arena di Verona. L’appuntamento è per il 12 settembre con la serata pop rock, il 13 settembre con uno show acustico/gospel, 15 e 16 settembre con la serata orchestra. Ad accompagnare Elisa ci saranno tanti colleghi ma soprattutto amici. I cantanti che hanno accettato l’invito di Elisa sono Alessandra Amoroso, Mario Biondi, Luca Carboni, Carmen Consoli, Francesco De Gregori, Emma, Fabri Fibra, LP, Fiorella Mannoia, Ermal Meta, Gianna Nannini, Francesco Renga, Giuliano Sangiorgi, Jack Savoretti, Thegiornalisti, Ornella Vanoni, Renato Zero. I biglietti sono già in vendita su ticket one che ha anche previsto un abbonamento per le quattro serate. Prima Di salire sul palco dell’Arena di Verona, però, Elisa ha dato appuntamento ai fans a Livorno per la data zero. L’appuntamento è per il 9 settembre al Modigliani Forum. I biglietti per la data zero sono già disponibili su ticket one. Inoltre, per celebrare nel migliore dei modi la straordinaria carriera di Elisa è prevista la pubblicazione di nuovo best of di Elisa che uscirà in concomitanza con le quattro date di Verona.

ELISA TOUR, LA CELEBRAZIONE DI UNA CARRIERA STRAORDINARIA

I RINGRAZIAMENTI AI FANS

I quattro concerti che Elisa terrà a settembre all’Arena di Verona segnano l’inizio di una nuova vita musicale dell’artista che, lo scorso febbraio, ha annunciato il suo passaggio in Universal. L’Arena di Verona rappresenta, dunque, lo scenario giusto per celebrare una carriera iniziata quando Elisa aveva solo 19 anni. Elisa è un’artista che, album dopo album ha saputi reinventarsi senza mai deludere i fans ed è a loro che Elisa ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale quando, lo scorso inverno, ha annunciato il suo tour celebrativo. “E poi ci siete voi e siete ancora lì. Sono passati vent'anni da Pipes & Flowers. In questi vent'anni, come io e tanti altri temevamo, al mondo è salita per davvero la febbre e sono successi un sacco di casini e cose per cui essere tristi. Ma anche tantissime per cui essere felici e fieri. Tra le cose belle che sono successe, mentre a forza di incazzarci e di ridere e di vivere ci sono venute le prime rughe, ci sono le cose che abbiamo condiviso. Quei frammenti di intelligenza superiore che scendeva tra di noi quando l'energia saliva alle stelle, quegli attimi di riflessione e insieme di condivisione talmente intensi e impossibili da raccontare che potevamo solo sentirli addosso, che ci aprivano i sensi, che ci aprivano in due”, ha detto la cantante.

