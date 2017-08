Tommaso Paradiso / Il cantante dei TheGiornalisti taglia baffi e barba: l'ironia del web, fan sconvolte

Tommaso Paradiso, TheGiornalisti

Tommaso Paradiso ha tagliato la barba, i baffi ed i capelli per sconvolgere le fan? Non ci è dato sapere quale sia il motivo intrinseco della scelta del leader dei TheGiornalisti ma, quello che sappiamo e che le fan stanno letteralmente disperandosi online tra ironia e messaggi seri. "Tommaso Paradiso non ha più baffi e la barba ed io non ho più certezze", cinguetta in rete Daria. Ed ancora: "Dai Tommaso Paradiso, torna così e nessuno si farà del male", confida Marta allegando su Twitter una foto prima del drastico cambiamento. Elisa invece, solleva un dubbio: "Abbiamo appena scoperto che Tommaso Paradiso senza barba è Ridge di Beautiful". Sul web, spopolano come non mai tutorial per curare la barba, specie dopo la moda hipster che ha invaso il nostro paese lo scorso anno. Dando una rapida occhiata però, la cura giornaliera di barba e capelli per un uomo non è così facile come invece sembra. Ecco perché, tra un impegno e l'altro forse Tommaso Paradiso si era stancato di doverla tenere bene, tra una spuntatina e l'altra ma mantenendo anche l'aspetto da bello e dannato avvezzo al tormentone. Qualcuno, in piena crisi diffidente, ha addirittura pensato che non si trattasse più del leader dei TheGiornalisti e l'account avesse subìto un attacco hacker! Certo che la fantasia pare non avere limiti... Cliccate qui per vedere il “nuovo” volto di Paradiso. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

Tommaso Paradiso, il leader dei TheGiornalisti taglia barba e capelli

TUTTI I NUMERI DEL SUCCESSO

Tommaso Paradiso non ha resistito al caldo atroce delle ultime giornate e ci ha dato un taglio. Via la barba, ma anche i baffi e il ciuffo da ragazzo ribelle. Le fan del leader dei TheGiornalisti sono "disperate" perché il loro sex symbol da ragazzo "sconvolto" si è trasformato in un cantante dal volto pulito e la capigliatura ordinata. Il cantante dopo aver preso appuntamento probabilmente con il suo barbiere di fiducia, ha deciso di condividere la sua esperienza anche su Instagram, postando uno scatto in bianco e nero dove non sembra quasi lui. Per le estimatrici infatti, proprio i riccioli disordinati e la barbetta da ragazzo trasandato gli davano il giusto fascino durante le sue esibizioni canore. L'apparizione di Tommaso Paradiso però è stata breve e concisa. Un video pubblicato tramite le Instagram Stories, black and white e la scritta che più chiara non si può: “It’s me”. Il nuovo look del leader dei TheGiornalisti però, sembra lasciare perplessi i fan. Dopo aver collezionato successi dopo successi, anche con l'ultimo singolo dal titolo "Riccione", il cantante romano si sta godendo la popolarità anche grazie al featuring con il rapper Fabri Fibra sulle note di "Pamplona", hit tormentone che ha perfino vinto di recente il Wind Summer Festival 2017 consacrandosi come canzone dell'estate.

IL NUOVO LOOK SCONVOLGE LE FAN

Il look trasandato di Paradiso era quasi un tutt'uno con la sua cifra stilistica. Quel suo strizzare involontariamente l'occhio ad un giovane Francesco De Gregori, faceva letteralmente impazzire le fan: e adesso? Nulla è perduto! Del resto chioma e barba fanno veramente presto a ricrescere. Tommaso però, ha voluto condividere immediatamente il video in rete quasi per svelare la sua nuova identità visto e considerato che, così sbarbato sembra quasi un'altra persona! Le emoticon con le faccine sconvolte in stile “L'urlo” di Munch, stanno andando a ruba nel suo profilo in queste ultime ore, così come gli articoli sul suo conto. Staremo a vedere se le fan di Tommaso Paradiso supereranno lo shock iniziale ed apprezzeranno anche il cambio di look del frontman del gruppo più quotato degli ultimi tempi.

