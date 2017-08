EMMA MARRONE/ Il nuovo singolo dopo l’estate? L’ansia dei fans

Emma Marrone

Emma Marrone è tornata ufficialmente in studio di registrazione. Dopo essersi concessa una vacanza con le amiche in quel di Ibiza, la cantante salentina è tornata in Italia per alcuni impegni musicali e, soprattutto, per concentrarsi sul nuovo album. Emma, infatti, dopo aver cantato con Franco Battiato al Festival di Milo e aver raccolto l’invito di Daniele Silvestri per partecipare al concerto benefico di Vulci per raccogliere fondi per aiutare i bambini siriani, è pronta a chiudersi in studio per dare alla luce la sua nuova creatura. Dopo lo straordinario successo di Adesso, pubblicato il 27 novembre 2015, Emma Marrone vuole sorprendere nuovamente i fans che, con l’Adesso Tour e il relativo disco, le hanno regalato grandissimi successi. Quando uscirà, dunque, il nuovo album della cantante salentina? Una data ancora non c’è anche se Emma sta lavorando con assiduità in studio. Sui social, nel frattempo, l’ansia dei fans sale sempre di più. Tra un appello e l’altro, i fans di Emma sperano di poter ascoltare il nuovo singolo di Emma dopo l’estate.

EMMA MARRONE, LE NEWS

I FANS LA VOGLIONO ANCORA AD AMICI

Emma Marrone e Amici resteranno legati per sempre. La cantante salentina coglie al volo ogni occasione per ringraziare Maria De Filippi e la scuola che le hanno permesso di realizzare il suo grande sogno musicale. Emma, infatti, ha sempre detto che, difficilmente, riuscirebbe a dire no a quella che è la sua mamma televisiva. La dimostrazione è arrivata nel corso della sedicesima edizione di Amici quando Maria De Filippi, dopo l’addio di Morgan, l’ha richiamata come coach. Nonostante i dubbi iniziali, Emma ha subito risposto presente scatenando l’entusiasmo dei fans che hanno accolto con gioia il suo ritorno. Per la nuova edizione di Amici, il settimanale Chi ha svelato che Maria De Filippi ha in mente alcune novità ma i fans sperano, comunque, di rivedere Emma nei panni di coach. La salentina, con l’album che potrebbe uscire tra qualche mese, riuscirà a trovare il tempo di tornare nella scuola dove è iniziata la sua carriera?

