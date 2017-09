FEDEZ E J-AX/ Il duo rapper questa sera in concerto a La Maddalena (oggi, 1 settembre)

Fedez (Instagram)

Fedez e Chiara Ferragni sono rientrati in Italia dopo un breve periodo trascorso a Los Angeles a causa degli impegni professionali della fashion blogger. Come confermato da entrambi nei propri profili Instagram, la coppia ha avuto un viaggio di ritorno abbastanza complicato dopo avere perso la coincidenza del volo a Francoforte anche se con qualche peripezia è riuscita a raggiungere l'obiettivo prefissato. Il giudice di X Factor infatti non aveva molto tempo a disposizione per raggiungere La Maddalena dove questa sera sarà impegnato in un nuovo concerto. Il tour 'Comunisti col rolex' di J-Ax e Fedez è stato a dir poco trionfale con una serie di date completamente sold-out. Per questo i due rapper hanno deciso di aggiungere alcune date al programma previsto in un primo momento, le ultime prima dell'inizio dell'avventura ad X-Factor.

Fedez e J-Ax questa sera in concerto a La Maddalena

Sono giorni frenetici quelli che attendono Fedez e J-Ax in vista della conclusione del loro tour estivo. La coppia si esibirà questa sera in Piazza Umberto I a La Maddalena, domani invece sarà la volta dell'Home Festival di Treviso prima di rimbalzare nuovamente da Nord a Sud: il 3 settembre, infatti, sarà la volta del Parco della Pace di Servigliano in provincia di Fermo mentre il 5 settembre toccherà nuovamente a Taormina al Teatro Antico. Quest'ultima data è stata aggiunta in seguito a quanto inizialmente previsto, a grande richiesta del pubblico dei due rapper. Si conclude così uno dei tour più trionfali del 2017, durante il quale Fedez e J-Ax hanno confermato di essere due dei cantanti italiani più amati e seguiti. A ciò vanno aggiunti i numeri di tutto rispetto relativi alla loro hit dell'estate Senza pagare, che conquistato ben quattro dischi di Platino mentre il progetto complessivo di Comunisti con Rolex si attesta sui complessivi 18 dischi di platino.

© Riproduzione Riservata.